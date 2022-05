Nella giornata di ieri, mercoledì 4 maggio, l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, ha chiesto di visitare la rinnovata Pinacoteca comunale di Faenza.

Nel corso della visita, sotto la guida del personale della Pinacoteca, l’assessore Corsini, accompagnato dal sindaco Massimo Isola, dall’assessora al Turismo Federica Rosetta e dalla Dirigente del Settore Cultura, Benedetta Diamanti, ha espresso grande apprezzamento per lo spazio musivo ritenendolo, in questo nuovo suggestivo allestimento, “un punto di forza per l’offerta turistica faentina, che si conferma di alto spessore culturale”.

Nel corso della visita l’assessore Corsini ha potuto salutare anche i bambini di alcune classi delle elementari che assieme al personale della Pinacoteca erano impegnati negli incontri didattici che l’istituzione culturale manfreda propone.