All’auditorium Corelli di Fusignano lo spettacolo per ragazzi “Piccolo e il buio”

Domenica 8 maggio alle 16.30 all’Auditorium «Arcangelo Corelli» si terrà Piccolo e il buio, spettacolo di narrazione, musica e disegno dal vivo su lavagna luminosa con Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia e Vito Baroncini. Lo spettacolo, consigliato ai bambini a partire dai 4 anni, ha come protagonista Piccolo, un bambino che vede le cose, le persone, i paesaggi attorno a lui in un modo singolare ovvero chiudendo gli occhi. Perché dal buio nascono storie che non abbiamo mai visto né sentito. L’ingresso è gratuito previa prenotazione, contattando l’Ufficio Cultura allo 0545 955665 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), mail cultura@comune.fusignano.ra.it., oppure la biblioteca allo 0545 955675 negli orari di apertura, mail bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it.

L’iniziativa fa parte del progetto di educazione alla lettura che la biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» di Fusignano, in collaborazione con la cooperativa «Il Mosaico» e l’istituto comprensivo «Luigi Battaglia» organizza ogni anno per le scuole, per incentivare la lettura come strumento di crescita, di benessere e di divertimento. Sempre per le scuole, il 5 maggio le classi seconde della scuola media di Fusignano dialogheranno con lo scrittore e giornalista Gabriele Nanni, autore del giallo per ragazzi L’impero invisibile (edito da Pelledoca), mentre il 18 maggio le classi terze incontreranno la scrittrice Alice Keller, autrice di numerosi libri per bambini e ragazzi.