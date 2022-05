Castel Bolognese, la Scuola di Musica Nicola Utili ospita il concerto del Roberto Bartoli 4tet

La Scuola di Musica Nicola Utili torna a far parlare di sé, offrendo il primo di una serie di eventi musicali (domenica 8 maggio, alle ore 21), che accompagneranno la bella stagione a Castel Bolognese. Impegnata in percorsi di formazione dedicati agli appassionati e agli aspiranti musicisti di ogni età e livello, la Scuola continua a registrare un aumento di iscritti e un ampliamento dell’offerta formativa, orientata alle esigenze e alle richieste di un’utenza sempre nuova e sempre più desiderosa di crescita e sperimentazione. Tutto questo sotto la direzione artistica della Cooperativa LaCorelli, impegnata in questi mesi in un’intensa stagione musicale nei cartelloni delle principali rassegne del territorio.

Protagonista del prossimo evento organizzato dalla “Nicola Utili” sarà il Roberto Bartoli 4tet, capeggiato dal noto contrabbassista e compositore, apprezzatissimo interprete della scena jazz nazionale ma anche autore delle musiche per diversi lavori teatrali, e con importanti commissioni discografiche all’attivo. Il quartetto vede la partecipazione di un altro grande interprete come Fabio Petretti, sassofonista di alta caratura e di infinita esperienza, con un’intensa attività didattica, concertistica e di compositore e arrangiatore sia in Italia che all’estero. A questi due splendidi veterani si uniscono per l’occasione due giovani talenti emergenti: Francesco Merli alla chitarra e Tommaso Stanghellini alla batteria. È così che due musicisti di grande esperienza, con molto jazz alle spalle, incontrano due nuovi e promettenti interpreti, dando vita ad un connubio inedito, a dimostrazione che la musica accorcia le distanze e annulla le differenze.



Roberto Bartoli

Il concerto sarà ospitato domenica 8 maggio alle ore 21 al Teatrino del Vecchio Mercato (Via Rondanini, 19) e proporrà brani dall’ultimo album del quartetto, “Landscapes”, accanto a rivisitazioni da Kenny Garrett, Chris Potter e Charlie Haden.

Ingresso posto unico: 5 €. Info e booking: 339.6249299 / e-mail: scuolanicolautili@lacorelli.it.