Cervia. Il cantautore israeliano Sagi Rei allo stabilimento balneare Bandito 211, venerdì 20 maggio

Il cantautore israeliano Sagi Rei si esibirà venerdì 20 maggio allo stabilimento balneare Bandito 211, sul Lungomare di Cervia.

Nato a Tel Aviv nel 1972 e naturalizzato italiano, Sagi Rei conosce il grande successo di pubblico a partire dal 2005, quando pubblica l’album “Emotional Songs”, un progetto di rilettura in chiave acustica di alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta. Tra questi anche il singolo “L’amour Toujours (I’ll Fly With You) che sarà scelto nel 2009 come accompagnamento musicale per lo spot del brand di lingerie femminile Intimissimi.

Negli anni successivi Sagi Rei lavora con Mario Fargetta, prestando la voce alle hit dance “Shining star” (2006) e “Sing it loud” (2015), rende omaggio a un mito del pop come Michael Jackson (2010) e intraprende numerosi progetti e collaborazioni che lo portano, fra le altre cose, al duetto con Mario Biondi in “Won’t you come back” (2011) e alla colonna sonora del film di Diego Abatantuono “Area Paradiso” (2012).

Dopo l’album “Diamonds Jade & Pearls” del 2014 e il live del 2017 per DIY/Sony dal “Blue Note” di Milano, a ottobre 2019 esce il suo primo album completamente di inediti “Original Songs”, scritto a quattro mani insieme alla moglie Elena Tironi, cantante e pianista, che lo accompagnerà anche nel concerto dal vivo di Cervia.

Il suo ultimo lavoro è del 2021: “A XMAS REInterpretation”, in cui affronta alcune delle più belle cover a tema festivo.

Orario di inizio: 20,30. Per partecipare allo spettacolo è necessaria la prenotazione al numero 320 4121910. Due le opzioni: Ingresso allo spettacolo con cena euro 50 bevande escluse; Ingresso allo spettacolo con consumazione (obbligatoria) euro 25.