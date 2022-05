Il professor Maurizio Viroli incontra gli studenti all’Oriani di Ravenna sul libro Nazionalisti e Patrioti

Lunedì 9 maggio alle 10.30 nella Sala Spadolini della biblioteca A. Oriani di Ravenna in via Corrado Ricci n. 26 si terrà un dialogo tra Maurizio Viroli e le allieve e gli allievi delle scuole superiori di Ravenna.

L’incontro con Maurizio Viroli, da tempo generoso e prezioso visiting professor che collabora con il Comitato in difesa della Costituzione, è inserito nel programma annuale, destinato alle scuole, del piano di arricchimento formativo del Comune di Ravenna. L’incontro è stato previsto prima che la guerra in corso riaprisse drammatici interrogativi sul nazionalismo e su come contrastarlo.

Il libro Nazionalisti e Patrioti, pubblicato da Laterza nel 2019, aiuta a comprendere la differenza fra nazionalismo e patriottismo repubblicano, volto ai diritti e al vivere in libertà, differenza che molti esempi tratti dalla storia europea e italiana possono chiarire.

Il libro ha una dedica significativa Alla cara memoria del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. “Un Presidente ben presente alla nostra memoria – commentano dall’associazione -. Definì la Costituzione La nostra Bibbia civile”.

Maurizio Viroli è Professore emerito di Teoria politica della Princeton University. Conduce l’incontro Maria Paola Patuelli del Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna. L’iniziativa partecipa al progetto conCittadini 21-22 dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna. La cittadinanza è inviata ad essere presente nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19.