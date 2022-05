In vista del 23 maggio, Giornata nazionale della legalità, Conselice ha organizzato il «mese della legalità», cinque appuntamenti per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Un calendario corale, coordinato dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con numerose associazioni locali e non.

Si comincia con due presentazioni di libri. Mercoledì 11 maggio alle 21 nella sala consiliare del municipio ci sarà la presentazione del libro Caino vive a Palermo di Pietro Trapassi. Un romanzo appassionato per ricordare il fratello di Pietro, Mario, che aveva quasi 33 anni quando, il 29 luglio 1983, morì a Palermo insieme a un collega e al giudice Rocco Chinnici a causa dell’esplosione di un’auto imbottita di tritolo. Mario, maresciallo dei carabinieri con una moglie e quattro figli, era capo scorta del giudice istruttore diventato bersaglio di mafia. Pietro fu raggiunto dalla terribile notizia a Firenze, dove viveva. Da quel giorno la figura del fratello, più giovane di lui di 11 anni, diventò uno dei simboli dell’Italia dei giusti, dell’Italia che ha ragione, di quella che difende i diritti attraverso i propri doveri.

Lunedì 16 maggio, sempre alle 21 e sempre nella sala consiliare, il titolo che sarà presentato è Morire di mafia: la memoria non si cancella, a cura dell’associazione Cosa Vostra; un racconto corale al quale partecipano voci diverse – tra cui quelle dei familiari delle vittime -, generazioni e prospettive differenti. Una testimonianza di come la memoria non si cancelli, ma vada curata senza retorica, per comprendere quanto accaduto.

Venerdì 20 maggio alle 21 nella sala polivalente di Lavezzola ci sarà lo spettacolo teatrale Slot machine di Marco Martinelli, una produzione Teatro delle Albe / Ravenna Teatro.

Martedì 24 maggio alle 21 nella sala consiliare del municipio ci sarà la presentazione di Idra, il nuovo dossier sulle mafie in Emilia Romagna.

L’ultimo appuntamento in programma è riservato ai ragazzi della scuola media dell’istituto comprensivo «Felice Foresti»: venerdì 27 maggio in municipio i ragazzi assisteranno alla presentazione del libro Noi, gli uomini di Falcone di Angiolo Pellegrini, generale dei Carabinieri e comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare lo 0545 986930, o scrivere a eventi@comune.conselice.ra.it.

Le iniziative fanno parte del progetto «Conselic’è legalità – Verso un protocollo di legalità di comunità», beneficiario del contributo regionale previsto dal Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili (Legge regionale n. 18/2016), che ha già reso possibile la realizzazione del Tavolo della legalità (già riunitosi più volte e che ha visto il coinvolgimento di diversi attori della società civile come scuola, forze dell’ordine, commercianti, istituzioni).