Al Fontanone di Faenza in mostra la “Favola del cielo azzurro e del sole”

Torna ad animarsi lo spazio espositivo del Fontanone in via Giovanni da Oriolo a Faenza con la mostra “Favola del cielo azzurro e del sole”, in programma da martedì 10 a domenica 15 maggio.

L’illustratrice Monia Cappelli presenta i disegni che ha realizzato per l’omonima favola scritta da Mauro Gurioli e pubblicata dalla casa editrice Tempo al Libro di Faenza.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Faenza, è a ingresso libero e resta aperta con i seguenti orari: da martedì 10 a venerdì 13 maggio dalle 16.30 alle 20; sabato 14 maggio dalle 16.30 alle 22; domenica 15 maggio dalle 15 alle 20. Domenica 15, alle ore 17, si tiene la presentazione della favola di Mauro Gurioli: una favola della buonanotte per dormire sereni, un viaggio colorato tra giorno e notte per capire come affrontare e superare le proprie paure. Un libro per leggere, colorare, disegnare e riflettere: perché ogni cielo, anche il più azzurro, ha bisogno del suo sole.

La presentazione di “Favola del cielo azzurro e del sole” sarà seguita da un laboratorio destinato ai più piccoli. Per informazioni sull’iniziativa e sulla mostra: tel. 347 2567067; info@tempoallibro.it