31° Vip Master. Al Circolo Tennis di Milano Marittima, venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio, tantissime star

Come nel 2021, rispetto al passato, prima del COVID, sarà forse un po’ meno comodo ma altrettanto coinvolgente ed invitante. Forse con un numero inferiore di spettatori, ma di sicuro con la stessa folla di fotografi, cineoperatori, giornalisti. Non mancheranno, ovviamente, i controlli ma uno dei più attesi eventi mondano/sportivi si terrà regolarmente anche quest’anno. È il Vip Master di Tennis di Milano Marittima, organizzato da Mario Baldassari e dal figlio Patrick, giunto alla sua edizione numero 31 e che si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 luglio a Milano Marittima, fondata da illuminati milanesi poco più di un secolo fa. La sede è quella consueta: il Circolo Tennis Milano Marittima, nell’oasi verdissima in cima a via Jelenia Gora.

“All’ultima edizione avevano partecipato decine di personaggi celebri dello sport, della cultura e dello spettacolo che hanno portato ad un record di 5.000 spettatori – ricordano gli organizzatori – . I turisti avevano gremito le tribune creando una suggestiva cornice di pubblico e i Vip hanno ricambiato scattando foto con i loro fans.

Il Vip Master di Tennis è considerato da stampa, tv, critica e turisti una delle manifestazioni più prestigiose dell’estate della Riviera Romagnola, e non solo.

Ogni anno provengono da tutta Italia, radio, fotografi, giornalisti, televisioni regionali e nazionali”.

