Il Trebbo di Piangipane dona libri sul Cimitero di guerra del Commowealth, che saranno disponibili alla sagra di S. Macario

L’Associazione culturale ‘Il Trebbo’ di Piangipane ha donato 300 euro in libri sul Cimitero di guerra del Commowealth di Piangipane, presentato lo scorso 25 aprile dal prof. Paolo Giuseppe Piccinini, occasione in cui Don Dario, parroco di Piangipane, ha celebrato per la prima volta la messa all’interno dello stesso Cimitero.

I libri saranno messi a disposizione durante la sagra di S. Macario che si svolgerà a Piangipane dal 12 al 16 maggio che ritorna dopo la pandemia con un ricco programma e il tradizionale stand gastronomico.