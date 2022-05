Delegazione bagnacavallese in Francia per festeggiare il decimo anniversario di un gemellaggio

Una delegazione bagnacavallese di 27 persone è partita questa mattina alla volta dei Pays d’Othe in Francia, dove parteciperà domani, sabato 14 maggio, a una grande festa per i 10 anni di gemellaggio con la Communauté de communes du Pays d’Othe Aixois e per i 25 anni di gemellaggio fra Aix-en-Othe e Neresheim, città tedesca gemellata anche con Bagnacavallo. Seguirà poi l’inaugurazione della fiera del vino a Palis, dove sarà presente per Bagnacavallo Daniele Longanesi con il Bursôn. La banda di Neresheim e il gruppo di ballerini e fruste proveniente da Bagnacavallo animeranno i due giorni di festa.

L’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim è presente con Annalisa Cortesi, coadiuvata da Renza Matteucci e Claudio Conti; partecipa inoltre una rappresentante dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo. Visite e altri appuntamenti sono poi in programma nell’intensa trasferta francese. Il rientro in Italia è previsto per lunedì 16 maggio.

La Communauté de communes du Pays d’Othe Aixois si trova nel dipartimento dell’Aube (regione Champagne-Ardenne) e di essa fa parte anche Aix-en-Othe, città di circa 2500 abitanti già amica di Bagnacavallo prima del gemellaggio con la Communauté. La Communauté è composta anche da altri tredici Comuni più piccoli.



La delegazione bagnacavallese in viaggio