La mostra Zoografie (a colori), incisioni di Andrea Tampieri al MA-SE di Lugo

Andrea Tampieri è pittore, incisore, insegnante e, occasionalmente, operatore culturale. Un artista poliedrico che in questa occasione – la mostra Zoografie (a colori), incisioni di Andrea Tampieri – si è lasciato avvincere e ispirare dalla interpretazione che il poeta francese Guillaume Apollinaire ha dato del “bestiario medievale”, per illustrare alcune sue poesie. Nella mostra grafica (xilografie da matrice in linoleum) che Andrea Tampieri terrà al MA-SE Spazio Espositivo in via Foro Boario 83 Lugo, verranno presentate alcune opere attinenti a questo tema (dal 15 maggio al 12 giugno).

L’inaugurazione si terrà domenica 15 maggio alle ore 18,30 con l’introduzione di Aldo Savini. Sarà presente l’artista. Gli orari d’apertura della mostra: dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 17,30; sabato e lunedì previa appuntameno. Per informazioni: tel. 0545 32828 / email: ma.se.spazioespositivo@amail.com