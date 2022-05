YAMM22: torna il Festival Yoga a Milano Marittima il 10, 11 e 12 giugno 2022

Il 10 giugno prossimo, nel suggestivo scenario del Parco Naturale e dei Magazzini del Sale di Cervia, si rialza il sipario sullo Yamm Festival 2022. Yoga is for everyBODY sarà il tema trainante di questa quarta edizione, che si preannuncia emozionante e di grande impatto. Anche quest’anno, infatti, Yamm Festival si pone come spazio in cui si sperimentano possibilità e soluzioni rispetto alla contemporaneità che tutti viviamo. Il cuore di Yamm 2022 è l’idea di una pratica inclusiva, accessibile a tutti i corpi e le identità sociali e di genere, affiancata anche da un’urgenza di ricercare una pace sempre più necessaria, dentro e fuori: pace invocata anche dalla parola sanscrita “Shanti”, che spesso ricorre nella pratica yogica e che significa proprio pace.

Se vogliamo dare un messaggio di apertura, inclusione e pace, possiamo iniziare da noi stessi. Immersi come siamo in un costante flusso di informazioni negative, il nostro sistema nervoso è spesso sovra-stimolato, inducendo in noi sentimenti di paura e conflitto che ci fanno sentire separati e distanti dagli altri esseri umani. La pratica dello Yoga ci fornisce gli strumenti per superare questa reattività, donandoci calma ed uno sguardo più obiettivo. E proprio per questo è fondamentale che questa pratica sia accessibile a tutte le identità marginalizzate ed escluse da questa fondamentale disciplina di guarigione su basi sociali, economiche, razziali, aspetto fisico e soprattutto di identità di genere. Abbiamo scelto quindi quest’anno di dedicare il festival, tramite i suoi stessi contenuti, ma anche la sua politica di pricing, ai temi dell’’inclusione e all’accessibilità.

Lo Yamm Festival, come di consueto, sarà ricco di pratiche yogiche che mettono a dialogo le diverse realtà del panorama attuale, dando spazio a voci di diversi background culturali, sociali e di genere. Come il londinese Mark Kan, primo assistente di Shri Dharma Mittra, l’hawaiana Sole Weller, creatrice del famoso metodo Mind Mastery, che ha avvicinato allo yoga celebrità come Oprah Winfrey e consigliata dal famoso medico bestseller Mark Hyman. Assieme a loro 3 portavoce autentici della disciplina, gli indiani Suprotim Choudhury, il dr Rajesh Shrivastava e Jahnava Sundari che dimostrano l’urgenza di non dimenticare le origini culturali dello Yoga. Tra gli italiani spiccano i nomi di Marco Migliavacca, Rirri, Carolina Benzi affiancati dall’iraniana Nadia Farahni fondatrice di Lunaria Institute.

La serata inaugurale ai Magazzini del Sale sarà l’occasione di discutere su Corpi, linguaggi e rappresentazione nello Yoga in italia oggi, assieme a Francesco Ferreri, antropologo esperto in genere e autore del primo podcast di antropologia in Italia e Carolina Benzi, dottore in cultural studies e insegnante di Yoga.

Il sabato, al centro del Festival, avrà luogo Motori di Pace e Chimica corporea, un evento dal grande valore simbolico: l’incontro con Aleksandra Kovaliova e Oxana Shaposhnikova, due insegnanti di yoga di origini russa e ucraina. Insieme a loro ci saranno Piero Casanova, co-fondatore del festival e formatore di insegnanti yoga, e la dott.ssa Federica Pietromartire, insegnante di yoga e medico. Quattro punti di vista differenti che parleranno lo stesso linguaggio, attraverso la condivisione di esperienze comuni, per un approccio sempre più inclusivo. A dimostrazione che è possibile una diversa esperienza della realtà, non più reattiva alla paura ma creativa e benefica per tutti.

Lo speech terminerà con un momento celebrativo di condivisione e sperimentazione, con le djs Kris & Kris – Kristen Grove (USA) e Kristen Reichert (Canada), madrine del festival, storiche presentatrici di MTV e dj di Radio 105, che nel loro personale percorso hanno sempre più abbracciato il mondo olistico. Insieme a Piero Casanova, Kris & Kris daranno vita a “Soul Therapy”, una pratica di danza estatica ad occhi bendati, creata da Casanova, considerata la nuova frontiera dell’entertainment olistico.

Come per le edizioni passate, il Festival adotta una politica plastic-free per il rispetto dell’ambiente, richiedendo a tutti gli espositori di usare packaging 100% reciclabile e senza plastiche.

YaMM22 è una iniziativa sotto la direzione di Piero Casanova di Kutir Scuola Yoga Bologna e Claudia Buzzetti di Shreem, sostenuto e promosso dal Comune di Cervia, patrocinato da Regione Emilia Romagna, con la collaborazione della Coop. Atlantide del Parco Naturale. Questo evento non potrebbe esser possibile senza il sostegno e alla collaborazione di Coop Alleanza che ogni anno si impegna a far crescere la manifestazione.

Yamm Festival

Venerdì 10 giugno dalle 18:00 alle 22

Sabato 11 giugno dalle 8 alle 23

Domenica 12 giugno dalle 8 alle 19:30

INFO: yammfestival@gmail.com