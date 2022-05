Si è concluso con le premiazioni ai vincitori, uno grande evento culturale che ha visto una massiccia presenza di pubblico, di rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni del nostro territorio. Un importante lavoro di squadra che ha permesso a questa iniziativa, di raggiungere straordinari risultati, con circa 300 elaborati tra tutte le categorie a concorso e con tanti nuovi partecipanti. Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, e patrocinato dai comuni di Cervia, Ravenna e Russi, l’evento si è avvalso della collaborazione di partner come: Linea Rosa Ravenna; Sportello Donna Cervia; Libera Università degli adulti Cervia; Associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo la Schürr; Parco della Salina di Cervia nonché delle testate giornalistiche: il Resto del Carlino; Corriere di Romagna e Cervianotizie.it.

“Vogliamo esprimere un accorato e particolare ringraziamento al nutrito numero di concorrenti che hanno partecipato in questa ottava edizione. A loro va un sincero plauso per le parole e i pensieri che hanno saputo esprimere con sentimento e passione e per le emozioni che ci hanno trasmesso. Vogliamo ringraziare i componenti della Commissione per la loro disponibilità, per l’impegno profuso e per la loro professionalità. E grazie alla giornalista Sabrina Sgalaberna per la sua disponibilità e presentazione della serata” dichiarano dall’associazione Francesca Fontana.

A tutti i vincitori e alle menzioni d’onore sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, una litografia realizzata da un quadro di Augusto Ponti in arte “Caputo” dal titolo “Ragazza bionda” (quadro che la nipote del pittore, Giovanna Pirini ha fatto dono all’associazione); il libro che raccoglie tutti i lavori presentati a concorso con la copertina riportante un disegno a tecnica mista dal titolo “Ricordati di me..” realizzato dal pittore Werther Vincenzi e consegnato, come nel passato all’associazione Aps Francesca Fontana, una targa personalizzata ai primi classificati di tutte le categorie a concorso, un piatto in ceramica di Linea Rosa Ravenna donata agli enti partecipanti (Scuole, Casa Circondariale, Case di Riposo) ed infine alla prima assoluta del concorso, Silvia Giambi, una paniera del parco della salina di Cervia.

Gli autori e vincitori della 8a edizione 2022

1° classificato in assoluto di tutte le sezioni a concorso:

Lettera in italiano: “La chiave dei tuoi occhi” a mia figlia Azzurra, autrice Silvia Giambi

SEZIONE POESIA IN ITALIANO

1° classificato titolo: “Giglio bianco”, autrice: Manuela Gori;

2° classificato titolo: “Radici”, autrice: Tabanelli Mirca

3° classificato ex aequo titolo: “Il tuo sorriso”, autore Bruno Zannoni

3° classificato ex aequo titolo: “descrivi un’emozione”, autore: Claudio Ambrogetti

Menzione dal titolo: “Com’eri vestita”, autrice: Ilaria Diroberto

Menzione dal titolo: “Celeste”, autrice: Veronica Agnoletti

SEZIONE LETTERE IN ITALIANO

1° classificato elaborato dal titolo: “Speranza”, autrice: Barbara Pilotti

2° classificato elaborato dal titolo: “Lettera alla piccola Janina”, autore: Antonio Gasperini

3° classificato ex aequo elaborato dal titolo: “A Sofia”, autrice: Paola Celli

3° classificato ex aequo elaborato dal titolo: “1945 Cara nonna Maria”, autrice: Anna Maria Costa

Menzione dal titolo: “Valentina”, autrice Lidia Fabbri

Menzione dal titolo: “Tu che sei luogo”, autrice Francesca Mazzoni

SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO

1° classificato elaborato dal titolo: “La telefonata”, autrice: Stefania Zaccheroni

2° classificato elaborato dal titolo: Occhi verdi dietro grandi occhiali”, autrice: Laura Angeli

3° classificato ex aequo elaborato dal titolo: “Senza respiro” autrice: Adriana Corbelli

Menzione dal titolo: “Sulle ali di una farfalla”, autrice: Laura Gamberini

Menzione dal titolo: “La Teresina – la pescivendola”, autore Onevio Gamberini

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO

1° classificato elaborato dal titolo “Sol te” di Paolo Zanoli

2 ° classificato elaborato dal titolo “’Na mëdar afgâna” di Augusto Muratori

3° classificato ex equo elaborato dal titolo “Tren’en” Luigi Rusticali

3° classificato ex equo elaborato dal titolo “Pjrs” di Lorenzo Scarponi

Menzione: elaborato dal titolo “Sonetto par Teresa” Bruno Zannoni

Menzione: elaborato dal titolo “Ste dastè” Franco Sbrighi

SEZIONE LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO

1° classificato elaborato dal titolo “La bughida” Nivalda Raffoni”

2° classificato elaborato dal titolo “A la mi anvoda Eleonora” di Loretta Olivucci

3° classificato elaborato dal titolo “A la mi mama” Onevio Gamberi

SEZIONE RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO

1° classificato – elaborato dal titolo “Par la strê ch’la va in campigna” di Loretta Olivucci

2° classificato – elaborato dal titolo “Chi ha secvestrê la Dina ‘d Paganël?” di Andrea Fagnoli

3° classificato – elaborato dal titolo “Cla dona” di Radames Garoia”

SEZIONE SPECIALE RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE

1° classificato: Scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata di Cervia – I.C. 2 – classe IV “Poesie sulla donna”

2° classificato: scuola Primaria “Enrico Fermi” – I.C. 1 -Pisignano di Cervia (RA) “donne per noi speciali”

3° classificato: classi quinta A e quinta B della scuola primaria Arcobaleno San Biagio di Osimo (AN) – dell’Istituto comprensivo Bruno da Osimo (AN)

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti delle case di riposo “Busignani” o che del Centro Diurno

1° classificato elaborato dal titolo: “Mia madre Maria”, autrice: Loredana Bazzocchi

2° classificato elaborato dal titolo: “La Padrona”, autrice: Tina Valdifiori

3° classificato elaborato dal titolo: “La forza”, autrice Rosalia Caruana

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti delle case di riposo Villaverde di Milano Marittima

1° classificato elaborato dal titolo: “Quando ero giovane io …”, autrice: Santina Rondoni

2° classificato elaborato dal titolo: “Donne di un tempo e donne di oggi”, autrice: Teresa Zoli

3° classificato elaborato dal titolo: “Le donne nelle famiglie di una volta” autrice: Clotilde Prati

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti della Casa Circondariale di Ravenna

1° classificato elaborato dal titolo: “Mi sono innamorato di te nel posto sbagliato”, autore: Manuel

2° classificato elaborato dal titolo: “Ciao splendore”, autore: Ahmed

3° classificato elaborato dal titolo: “Ucraina”, autore: Daniele

SEZIONE RISERVATA AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO

1° Classificato ex aequo – foto a colori dal titolo: “Le mani di Anna”, autrice Roberta Savolini

1° classificato ex aequo – foto in bianco e nero dal titolo: “La piccola vasaia”, autore: Werther Vicini

2° classificato – foto dal titolo: “Donna, si te stessa e amati sempre” autore: Dany Fontana

3° classificato – foto dal titolo: “Una bimba dona colore alla tristezza”, autrice: Mascia Gurioli

Menzione per la foto dal titolo: “La chirurgica”, autore: Werther Vincenzi

Menzione per la foto dal titolo: “La ragazza con l’arpa”, autrice: Edlira Dauti

Menzione per la foto dal titolo: “L’attesa… Lockdown”, autore: Maurizio Maraldi

Tutte le informazioni del concorso, saranno comunque visibili e pubblicate sul sito dell’Associazione Aps Francesca Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’interno dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.

Foto a cura di Gianni Zampaglione