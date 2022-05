Questi gli appuntamenti della settimana alla Biblioteca Trisi di Lugo.

LA BIBLIOTECA IN GIOCO – Mercoledì 18 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, Biblioteca Trisi – I pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo. Per divertirsi tutti insieme all’insegna dello svago e della creatività. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0545 / 38556 o via whatsapp al 339 5380983.

STRADE AL FEMMINILE – Mercoledì 18 maggio, ore 17.30, Biblioteca Trisi – Presentazione del libro di Bruna Bertini, “Strade al femminile. Le donne nella toponomastica dei Comuni della Bassa Romagna”. Di cosa si parlerà? Quali sono e dove sono le vie, le piazze, le rotonde intitolate alle donne nei Comuni della Bassa Romagna? La risposta è contenuta in questo libro, che rende onore alle 41 figure femminili a cui le Amministrazioni locali hanno dedicato almeno un’area di circolazione. Una ricerca importante, che vuole rappresentare tra l’altro un richiamo all’auspicata parità di genere, anche nell’affascinante campo della toponomastica

PROGETTO ACQUA – Giovedì 19 maggio, ore 17.30, Biblioteca Trisi – Presentazione del Progetto acqua. Acqua raccolta, conservata, distribuita. Incontro per parlare del lavoro del Consorzio di Bonifica sul territorio della Romagna Occidentale. Interverranno l’ingegnere Paola Silvagni e l’agronomo Andrea Fabbri.

APERITRISI LETTERARI – Venerdì 20 maggio, ore 18.00, Biblioteca Trisi – Luca Sangiorgi, “Sul filo di carta” (Il Ponte Vecchio, 2022). Dialoga con l’autore Andrea Moroni. Trama del libro: Valli di Comacchio, 1999: Diego e Sofia scappano dall’afa estiva della città e si rifugiano in un capanno da pesca dove trovano il corpo senza vita di un uomo avvolto nella divisa di un pilota della Royal Air Force della Seconda guerra mondiale. Nasce un’indagine che porterà i due giovani a intrecciare i fili che ricostruiranno la misteriosa vicenda collegata da una carta da gioco. Russia, 1942: Tonino, vedovo e padre di famiglia viene spedito in Russia come militare per partecipare ad una delle più fallimentari operazioni della Seconda guerra mondiale. Privo di entusiasmo e di spirito patriottico decide di scappare dall’accampamento, inizierà così un viaggio per la salvezza insieme al suo compagno di trincea Donato. Ravenna, 1944: La guerra è in corso ed i bombardamenti sono ormai all’ordine del giorno. Carl è un pilota inglese che si trova in missione notturna sulla zona, mentre Vittorio è un pescatore del posto che vive le sue giornate sulla barca. Le due storie si intrecceranno in un’unica vicenda in cui entrambi conosceranno il vero volto della guerra. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

TI LEGGO UNA STORIA…IN BIBLIOTECA – Sabato 21 maggio 2022, ore 10 (primo turno) e ore 11 (secondo turno), Biblioteca Trisi – Vi aspettiamo in Sezione ragazzi per il quinto appuntamento della nostra rassegna di letture.