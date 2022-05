Ravenna Seaside Events: apre in Darsena la mostra a cielo aperto sui monumenti Unesco

Nell’ambito della rassegna Ravenna Seaside Events, da oggi e fino domenica 22 maggio sarà visitabile la mostra a cielo aperto in Darsena di Città dedicata agli otto monumenti Unesco con le relative immagini e alla seconda parte della passerella che raggiungerà il ponte mobile con le immagini dei rendering. La mostra è realizzata grazie alla collaborazione del Darsenale, che ha gentilmente concesso gli spazi esterni, dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna e della Direzione Museale Emilia – Romagna, che hanno autorizzato l’uso delle immagini.

L’evento rientra tra le numerose iniziative promosse dal Comune, con il Centro Europe Direct della Romagna, in occasione dell’European Maritime Day, evento europeo sull’economia e l’ambiente marittimo della Commissione Europea, in programma per il 19 e 20 maggio prossimi. EMD è promosso da Commissione Europea – DG MARE- e Comune di Ravenna, con il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa con regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna. EMD (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE.

Durante l’edizione 2022 dell’evento governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniscono a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l’economia blu e l’ambiente marino, mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.

Programma completo e info: www.turismo.ra.it.