Mattoncini lungo il Senio ad Alfonsine il 21 e 22 maggio: collezioni ed opere originali realizzate con i Lego

ROMAGNA LUG, il LEGO Users Group della Romagna, invita tutti gli appassionati del mondo Lego a “MATTONCINI LUNGO IL SENIO”, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. L’evento, organizzato dalla PROLOCO di Alfonsine, con la collaborazione di AGIS e con il Patrocinio del Comune di Alfonsine, avrà luogo al Centro Sportivo “Bendazzi”, con entrata da Via degli Orti e via A. Costa ad Alfonsine sabato 21 e domenica 22 maggio. Questi gli orari di apertura al pubblico: sabato 21 maggio, orario 14.00-20.00, domenica 22 maggio, orario 9.00-19.00.

L’allestimento della mostra è curato da RomagnaLUG. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le opere esposte sono tutte progettate e realizzate dai membri del gruppo. L’ingresso alla mostra è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età. All’interno della mostra l’uso della mascherina è obbligatorio, come previsto dalla vigente normativa in materia anti-Covid, trattandosi di evento al chiuso all’interno di un palazzetto.

L’area espositiva si svilupperà nella tensostruttura all’interno del Centro Sportivo, e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini LEGO, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini.

Solo per citare alcune delle opere esposte, troveranno spazio, oltre al diorama City comunitario che si compone di edifici e treni in movimento, anche alcune creazioni a tema Harry Potter, con ambientazioni tratte dalle storie del famoso mago. Altre opere esposte saranno un diorama a tema artico, i Brickheadz, un’ambientazione a tema Jurassic World, le avventure fantastiche dei protagonisti della Saga di Star Wars e rappresentazione dell’età Greco/Romana. Non mancheranno poi i nostri mosaici di rappresentazioni iconiche della nostra cultura, e molte altre sorprese.

Adiacente al percorso espositivo sarà presente un’area vendita LEGO specializzata gestita da Monobrand Store S.r.l. di Ravenna, dove saranno presenti tutte le ultime novità LEGO, set esclusivi, minifigures, abbigliamento e gadgets.