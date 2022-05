Mostre e performance artigiane nella boutique ravennate della gioielleria Marchegiani, dal 20 maggio a fine luglio

La Boutique Marchegiani, nella sede di Ravenna via Matteotti 11, a partire dal 20 maggio 2022 organizza un serie di mostre e performance artigiane, aperte al pubblico ad ingressi gratuiti.

Marchegiani è simbolo di arte e cultura ed è sensibile al bello ed ha voluto mettere a disposizione i suoi eleganti spazi, per ospitare artisti del calibro di Walter Angelici, Giancarlo Ercoli, Marta Mancini, Loredana Montanari.

Di seguito il calendario degli eventi:

– 20-21 maggio: Tecnica dell’incisione a cura di Loredana Montanari e Michela Cirelli. Eseguiranno una serie di incisioni su diversi materiali.

– 27 maggio – 20 giugno: Mostra Opera d’Arte Giancarlo Ercoli

Nato a Jesi, si diploma in Arti Applicare e consegue la laurea in Architettura. Ha progettato edifici industriali, commerciali oltre a progetti di restauro e recupero di edifici storico- artistici pubblici e privati. Affianca opere di edilizia privata all’architettura d’interni ed allestimenti museali.

– 10 maggio: Lavorazione del Corallo

All’interno del negozio la Titolare Maria Marchegiani farà vedere la lavorazione del corallo dal pezzo grezzo fino al gioiello finito.

– 25 giugno: Esposizione opere d’arte Walter Angelici

Walter Angelici è nato ad Ancona il 30 dicembre 1964. I suoi studi artistici – Istituto d’Arte, Liceo Artistico, Accademia di Belle Arti – e la passione per la letteratura lo hanno condotto ad esercitare la professione di illustratore, abbandonata nel 1999 per dedicarsi alla ricerca artistica.Sempre nel 1999 gli è stato assegnato per la sua attività pittorica e incisoria il premio “Ginestra d’oro”. Attualmente è docente di Discipline Pittoriche.

– 29 luglio:Esposizione dipinti astratti Marta Mancini

Marta Mancini , pittrice e insegnante a tutto tondo.

Marta prosegue con l’ispirazione che scaturisce dai suoi lavori negli anni, talvolta addolcisce le linee, talaltra le rende più aggressive, dandoti l’idea che l’ispirazione originaria si frantumi, come se, con le mani sul lavoro, Marta fosse assalita da ricordi che ne deviano il fervore che aveva mosso il fervore creativo primitivo.

Gli eventi si svolgeranno nei seguenti orari 9-13 15-19.

Arte orafa Marchegiani

Arte orafa Marchegiani è un brand di alta gioielleria dove la Founder Maria Marchegiani inizia a lavorare a 18 anni a Jesi nelle Marche in un piccolo laboratorio orafo in via degli orefici.

Oggi Marchegiani è un marchio registrato nel mondo e vanta una seconda boutique a Ravenna, in via Matteotti 11 e un team di 6 professioniste tra designer, orafe, gemmologhe, social media manager e boutique manager. insieme si crea il gioiello e lo si realizza da zero dalle tecniche più antiche fino alle più innovative e sofisticate.

Marchegiani ha dedicato a Ravenna una collezione in oro champagne (sua esclusiva invenzione di oro 18 kt) e micromosaico dedicata a Teodora e Giustiniano, Galla Placidia, San Vitale, Sant’Apollinare, Dante ecc..e per questi mesi ha pensato di aprire le porte del suo laboratorio: luogo della realizzazione del gioiello, esibendosi a porte aperte con delle performance dal vivo di artigianato per far entrare tutti nell’alchemico mondo della creazione artigianale del pezzo unico.