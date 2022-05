Ravenna, al Joie de Vivre una performance di bodypainting poetry per la rassegna “Aperitivi Poetici”

Per la rassegna “Aperitivi Poetici”, sabato 21 maggio alle ore 19 si terrà un evento del movimento “Rinascimento Poetico”, organizzato dai coordinamenti regionale e comunale per l’Emilia-Romagna del movimento. Nell’accogliente locale del bar Joie de Vivre, in via Alessandro Volta 16, verrà creato lo spazio perché chiunque voglia possa esprimersi in poesia. Chiunque si prenoti (gratuitamente) può portare versi propri e poesie di grandi poeti della storia.

Questo incontro fa parte del grande piano di Rinascimento poetico di salvare il mondo con la poesia e sarà un momento per la divulgazione della cultura della pace. Rinascimento poetico è un movimento nazionale spontaneo, inclusivo e indipendente, presente in ogni regione, che organizza mensilmente eventi nelle principali città italiane, come l’ultimo evento di Casa Merini a Milano. A fare gli onori di casa il poeta, scrittore, artista ravennate Paolo Gambi (www.paologambi.com) fondatore di Rinascimento Poetico, che proporrà per chi vuole anche la sua performance di bodypainting poetry.

Ospite d’onore della giornata sarà il poeta americano Mark Lipman scrittore e artista multimediale, fondatore del festival di Culver in California, vincitore di numerosi riconoscimenti letterari. Saranno presenti la referente regionale Cristina Maioli e la referente di Ravenna Alessandra Melandri.