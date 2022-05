“Spazi verdi urbani, un beneficio per i cittadini e per l’ambiente”: incontro con Sanzio Baldini a Bagnacavallo

Spazi verdi urbani, un beneficio per i cittadini e per l’ambiente è il titolo della conferenza di cui sarà relatore il Professor Sanzio Baldini, già docente universitario di gestione del verde urbano e tecnologia forestale del legno ed autore di 150 pubblicazioni. L’evento organizzato in collaborazione fra l’Associazione culturale Il Trebbo di Piangipane ed Auxilia onlus si terrà sabato 21 maggio alle ore 15,30 a Bagnacavallo in Via Guarno, 33. Nel pomeriggio si aggiungerà una degustazione del vino Bursòn ed un’esposizione con oggetti artigianali e manifatture per il sostegno del progetto sull’indipendenza economica delle donne in Senegal e sostegno dell’artigianato locale.