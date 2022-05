Aetheriae – Disegni e Architetture per la Ravenna del dopoguerra, un progetto di Rete Almagià, sviluppato al Liceo Artistico

Aetheriae è una mostra-processo che ricostruisce, mappa e archivia una selezione di progetti pubblici e di grandi protagonisti dell’architettura che hanno lavorato a Ravenna dal secondo Dopoguerra del secolo scorso: un lavoro sul contemporaneo e sulla memoria del contemporaneo. I progetti selezionati e suddivisi in realizzati e non realizzati (o perduti come nel caso delle scenografie di Gae Aulenti e Aldo Rossi) sono stati raccolti in un archivio digitale su Instagram (IG @aetheriae.ravenna) e tradotti in Icone e qr code adesivi che, inquadrati, portano direttamente all’archivio digitale. Aetheriae è fruibile a più livelli: è una condivisione dei primi 20 progetti studiati e approfonditi attraverso la realizzazione di modelli, disegni e stencil realizzati dai ragazzi/e della 5 A del Liceo Artistico Nervi Severini; un archivio IG dove sono schedati, commentati i progetti presi in esame, e una mappa dove in loco le Icone (in arancio ciò che è realizzato, in blu ciò che è etereo) e i qr code adesivi realizzati sull’asfalto segnano ciò che è visibile o etereo all’interno del tessuto urbano della città.

Il percorso di Aetheriae è anche una sperimentazione efficace di incontro e co progettazione all’interno dei percorsi Scuola lavoro del Liceo grazie al lavoro congiunto dei docenti, di Pietro Campri e Martina Pasini e dei 22 studenti e studentesse con il supporto di Rete Almagià all’interno dei Percorsi Formativi per Giovani Creativi, serie di azioni transdisciplinari relative alla formazione nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative pensata per gli under 30. Compagni di strada di Rete Almagià all’interno delle varie linee di pratica dei Percorsi Formativi per Giovani creativi sono da diversi anni il Comune di Ravenna- Assessorato alle politiche Giovanili e, per Aetheriae, Assessorato all’Urbanistica, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Alla mostra condivisa nel chiostro del Liceo artistico si accompagnano, quindi, un’azione di arte pubblica diffusa, una walkshop che permette di sperimentare la flânerie urbana, un archivio digitale che inizia il racconto della storia dell’architettura dalla seconda metà del 900 ad oggi di Ravenna attraverso alcune delle opere più caratterizzanti e un progetto sperimentale di comunità creativa grazie al dialogo tra generazioni e sguardi differenti.

Aetheriae – Disegni e Architetture per la Ravenna del dopoguerra – A cura di Pietro Campri e Martina Pasini

Chiostro del Liceo Artistico P.L.Nervi-G.Severini, Ingresso Via Guaccimanni 9, Ravenna

Aperto 23 Maggio – 3 Giugno 2022; h. 11.00-13.00; festivi chiuso / Ingresso gratuito