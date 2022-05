Lunedì 23 maggio si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA, che si svolgerà dal 3 giugno all’8 agosto in diverse location della Romagna.

Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’estate la rassegna espande il suo raggio d’azione con un calendario di dieci appuntamenti (dal 3 giugno all’8 agosto) attraversano tutta la Romagna, potenziando il legame tra suono, arte e natura. Tra Faenza, Cervia, Cesenatico e altri sei comuni della Bassa Romagna (Lugo, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda), i luoghi simbolici selezionati per questa edizione si trasformeranno in un affascinante palcoscenico in cui gli spettacoli proposti si astraggono in una dimensione quasi surreale.

Interverranno i rappresentanti degli enti coinvolti e i curatori della rassegna.

La terza edizione di ELEMENTI è realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e il Parco della Salina di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Lugo, Comune di Fusignano, Comune di Cotignola, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagnara di Romagna, Comune di Massa Lombarda, Comune di Cesenatico, Comune di Faenza.

IL PROGRAMMA