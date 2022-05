Serata per Cristiana Ferretti alla Collegiata di Lugo

L’Associazione di volontariato “In Chiave Cristiana” di Lugo, nata da un gruppo di amici in memoria di Cristiana Ferretti, giovane cantante lirica e appassionata della bellezza della vita, scomparsa nel 2012, propone, nel decennale della sua morte l’evento “Serata per Cristiana”.

Si tratta di una serata di canti che possano esprimere la bellezza di una quotidianità, come quella di Cristiana, vissuta nella certezza che nulla va perduto, tutto in noi ha un percorso misterioso e prezioso, che costruisce un bene che resta per sempre.

Parteciperà il coro Amarcanto di Rimini, che proporrà il concerto Sacro Quotidiano, serata di canti religiosi, antichi e popolari.

L’evento si svolgerà presso la Chiesa della Collegiata di Lugo, domenica 22 maggio, alle 20.30.

Il ricavato della serata del 22 maggio servirà a continuare a sostenere a distanza 6 ragazzi nel mondo attraverso la Fondazione AVSI.

La serata è organizzata nel rispetto delle norme sanitarie.

E’ consigliata la prenotazione del biglietto di ingresso, presso la Tabaccheria Pimpinella, via Baracca 35/1 – Lugo.