Musica&Spirito torna con un nuovo concerto alla Basilica di San Francesco

Domenica 22 maggio alle 19.30 alla Basilica di San Francesco, grazie al Comune di Ravenna Assessorato alla cultura e con la collaborazione della Capit di Ravenna e la cooperativa Mosaici Sonori, Musica&Spirito torna con un nuovo appuntamento. Questa volta senza esclusioni di colpi: Solisti, Coro e Orchestra, con la guida di Giuliano Amadei, proporranno un repertorio a spasso tra i capolavori della musica barocca. Parliamo di loro, dei grandi che da sempre costituiscono l’emblema di questo periodo storico. Bach, Haendel, Buxtehude pronti ad essere portati in scena da voci e strumenti, tra i quali il duetto “As steals the morn”, da L’Allegro il Pensieroso e il Moderato, i cori “All we like sheep” e “He trusted” dal Messiah di Haendel, il coro “Es ist das heil das” dalla Cantata BWV 9, l’aria “Ich folge dir gleichfalss”, dalla Johannespassion, e sempre di Bach, la Suite n. 2 in si minore e la cantata “Derr herr ist mit mir“ di Buxtehude.

Come di consueto, il concerto inizierà con un brano polifonico. Questa è la volta di “Ego sum panis vivus” di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Serata perfetta per lasciarsi trasportare dalla coinvolgente unione di arte e spiritualità. Il concerto verrà eseguito anche a Faenza, con un giorno di anticipo rispetto a quello di Ravenna, il 21 maggio alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria dell’Angelo.

INFORMAZIONI:

Ingresso libero.

Non è necessaria la prenotazione.

Email: Cappellamusicalebasilicadisanfrancesco@gmail.com

Facebook: CappellaMusicaleSFrancescoRavenna