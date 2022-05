A Bagnacavallo giornata di animazione e giochi in memoria di Mila Dal Borgo

Domenica 22 maggio il chiostro dell’ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, ospiterà “Voliamo con Mila”, un pomeriggio di festa organizzato da un gruppo di amici in ricordo di Mila Dal Borgo.

Si inizierà alle 16 con animazioni e giochi per bambine e bambini con Muka Loca, per proseguire con letture animate a cura dell’associazione Comunicando e “Artisti in Volo”, asta di beneficenza di opere d’arte donate da artisti del territorio.

Ci sarà inoltre musica Live con il Vesper Lynd Duo.

Funzionerà un angolo bar con ragazze e ragazzi della Bottega della Loggetta di Faenza e un ristoro con panini di pulled pork e altre delizie.

I fondi raccolti verranno donati alla Bottega della Loggetta di Faenza.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

Info:

FB @voliamoconmila