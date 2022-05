La società Conservatrice del Capanno Garibaldi compie 140 anni: inaugurata la mostra a Ravenna

La società Conservatrice del Capanno Garibaldi compie 140 anni. Infatti fu istituita nel 1882 all’indomani della morte di Giuseppe Garibaldi. Per questo ha promosso un momento pubblico con esposizione di foto e oggetti che ricordano il “capanno del Pontaccio”, grazie alla disponibilità della cassa di Risparmio di Ravenna che ha messo a disposizione le vetrine della Private Banking di Piazza del Popolo (QUI LA FOTOGALLERY). Il taglio del nastro dell’esposizione, insieme ai dirigenti della società e dell’ANVRG, ha visto la presenza del Vice Sindaco Eugenio Fusignani e del consigliere comunale Daniele Perini.

“Una storia lunga 140 anni quella della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi di Ravenna – ha detto il vice sindaco Eugenio Fusignani – che vuole ricordare anche i 140 anni della morte di Giuseppe Garibaldi e i 150 anni della morte di Giuseppe Mazzini. Grazie a uomini come loro fu possibile il nostro Risorgimento senza il quale oggi non ci sarebbe la Repubblica nella quale viviamo. I sentimenti patriottici che hanno nutrito di valori tutte le forze politiche liberali e democratiche, a Ravenna sono ancora vivi e palpabili per la storia che è passata da qui, lasciando un’impronta indelebile. Il resto lo fanno il lavoro delle associazioni risorgimentali che li alimentano e quanti li valorizzano, come la Cassa di Ravenna che regala alla città momenti importanti grazie alle vetrine della Private Banking. Un legame quello tra Ravenna e il Risorgimento – ha concluso Fusignani – che vede l’impegno dell’Amministrazione attraverso la Fondazione Ravenna Risorgimento e che si rafforzerà grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna col Museo Byron e del Risorgimento che presto arricchirà l’offerta storica e culturale della nostra bella città.”

“È giusto ricordare una storia – ha detto il consigliere Perini – che non solo onora la memoria di due padri della Patria come Mazzini e Garibaldi, ma ricorda l’impegno della città nel salvare il Generale che è sempre rimasto legato a Ravenna in un’amicizia ricambiata come testimoniato anche dalla Casa di Riposo Giuseppe Garibaldi, uno dei primi ospizi laici realizzati in regione.”

La mostra sarà visibile fino al 7 giugno prossimo.