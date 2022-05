Arrivano dal Mare! Una domenica ricca di appuntamenti a Ravenna fra Rasi, Almagià e Giardini Pubblici

Seconda giornata oggi 22 maggio per la 47^ edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Il programma della domenica ha inizio alle ore 10:00 al Teatro Rasi con due spettacoli dedicati al pubblico delle famiglie. Scoppiati, del giovanissimo Giacomo Occhi, consigliato a partire dai 6 anni porta in scena una storia ironica e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario. Alle ore 11:00 il Festival è lieto di ospitare la nuova produzione della milanese Teatro del Buratto con la firma dell’autrice, scenografa e costumista Premio Ubu 2021 Emanuela Dall’Aglio, che con Rumori Nascosti torna ad esplorare il tema della fiaba per il pubblico delle famiglie e dei piccoli spettatori (a partire dai 4 anni). Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa di bambola. Una casa che si apre e si snoda tra scale, porte e stanze in un’avventura dove i rumori nascosti, gli scricchiolii, le porte che cigolano, generano suoni, evocano immagini, spingono la mente della protagonista a combattere creature paurose e mitiche, prima informi e poi sempre più concrete, prendendo connotazioni lupesche, animale stereotipo delle paure notturne. Quando qualcuno le sa ascoltare e sentire così bene, riesce anche a farle diventare vere… o forse lo sono da sempre.

Nel pomeriggio diversi eventi si susseguiranno presso le Artificerie Almagià e i Giardini Pubblici (Loggetta Lombardesca): doppia replica alle 15:00 e alle 16:00 per il secondo spettacolo in programma della compagnia danese Sofie Krog Teater, una nuova produzione dedicata al pubblico di tutte le età, stravagante ed affascinante parata di strada che accoglierà il pubblico nella suggestiva cornice del Chiostro del MAR: Quacksalver è arrivato in città! Dal suo scricchiolante bancone portatile pieno di anfratti nascosti, questo chiacchierone darà un buon resoconto delle straordinarie qualità del suo meraviglioso rimedio… Wonder Tonic! Un magico elisir in grado di curare ogni malanno.

Segue in Loggetta Lombardesca, alle ore 17:00 lo spettacolo NataLì e la conchiglia misteriosa della Compagnia Roggero: la piccola protagonista, assieme al pubblico, riporterà la libertà alla buona Regina NataQui e a tutto il suo popolo fino ad allora oppresso dal Re divenuto mostro, con la speranza di vivere in un mondo dove nessuno si debba sentire “straniero” né Qui, né Lì (per tutti, dai 5 anni).

Presso le Artificerie Almagià doppia replica alle 15:00 e alle 17:00 anche per la bresciana Teatro Telaio, con la nuova produzione dedicata ai piccolissimi (3+) Teatrino DIgitALE: all’interno di una piccola baracca per burattini vivono e appaiono le parti di un attore in carne e ossa: prima soltanto un paio di dita, Undito e Secondito, che aiuteranno l’attore a raccontare tre storie: tre brevi “spettacoli”. che riflettono sui concetti di attesa, lo sguardo dalla finestra, la ribellione.

Alle ore 18:00, sempre presso le Artificerie Almagià, ultimo appuntamento della giornata per il pubblico delle famiglie con i burattini della Compagnia Paolo Sette in Che fine ha fatto Lina: cosa succederebbe se una bambina volesse andare all’Inferno? Questa è la storia di una bambina dai capelli arancioni a cui capita di dover passare l’estate dalla zia. La piccola protagonista, come in un’antica fiaba, dovrà superare la sua “selva oscura” per giungere al tradizionale lieto fine… Si spera!

Infine, domenica sera secondo appuntamento con l’artista israeliana Yael Rasooly: sul palco del Teatro Rasi alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo in lingua inglese How Lovely: una memoria dell’infanzia si rivela e rivive tramite la carcassa vuota di un violoncello, i resti di violini rotti e una bambola umana. Da un dolce racconto musicale emerge un’altra storia: un cerchio ininterrotto, una lezione di musica con una svolta imprevedibile, e una ragnatela di segreti di famiglia si combinano in un ironico ed inquietante spettacolo. A seguire, Rasooly presenterà al pubblico il nuovo progetto Silence makes perfect che, dopo How Lovely, rappresenta il secondo passo di una trilogia ispirata a una tragica vicenda biografica e dedicata al tema della violenza sulle donne e a quello, caro all’autrice, dell’infanzia: un requiem per un mondo ingenuo rubato a un bambino e un concerto per rivendicare la voce di una donna e la fiamma della vita.

La direzione artistica del festival è a cura di Roberta Colombo e Andrea Monticelli – Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, organizzazione Teatro del Drago. Il Festival è realizzato con il contributo degli assessorati alla cultura dei comuni di Ravenna, Gambettola, Longiano e Gatteo, della Regione Emilia-Romagna, del MIC Ministero della Cultura. Si svolge in collaborazione con Ravenna Teatro, Rete di Associazioni Almagià, Istituzione Biblioteca Classense, MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna, Coop E., Stazione degli Artisti di Gambettola, P.A.C. Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello Gambettola, Associazione La Casa delle Marionette, ReTeFì, Fondazione Famiglia Sarzi, Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, Università La Sapienza di Roma, Edizioni Seb27.

Programma integrale al sito www.arrivanodalmare.it

PRENOTAZIONI – via mail a prenotazione@teatrodeldrago.it

BIGLIETTI – Gratuito per gli spettacoli all’aperto / Spettacoli per le famiglie Intero €7 – Ridotto €5 (bambini, studenti, under 25, over 65) – Biglietto Famiglia €20, terzo figlio €1 / Spettacoli per adulti Intero €12 – Ridotto €7 (studenti, under 25, over 65) / Visita guidata al Museo La Casa delle Marionette €5 / Pass Festival €50

INFO POINT – Fino al 26 maggio presso Loggetta Lombardesca/Giardini Pubblici di Ravenna, ore 15:00-18:00 / dal 27 al 29 maggio presso Teatro Comunale di Gambettola, ore 10:00-12:00 e 15:00-18:00