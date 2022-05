Visite guidate gratuite all’oratorio della Madonna di Pompei o chiesetta di Ponte Assi di via Ravegnana il 23 maggio e 27 giugno

Nel 2021 si è concluso l’intervento di restauro che ha interessato l’Oratorio della Madonna di Pompei, meglio conosciuto come chiesetta di Ponte delle Assi, restituito alla città e al culto che e’ stata affidata alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Ravenna. Per far conoscere e ammirare la chiesina nel suo riacquistato splendore sono state organizzate delle visite guidate nel mese di maggio e di giugno: lunedì 23 maggio, dalle 18.30 alle 20.30 e lunedì 27 giugno dalle 18.30 alle 20.30.

Le visite, aperte a tutta la cittadinanza, saranno gratuite e condotte da volontari esperti d’arte e non occorre la prenotazione. Per chi raggiungerà la chiesina in macchina è disponibile l’adiacente parcheggio nel piazzale dell’area ex “Silla”, con ingresso da viale Alberti n. 300, mentre l’accesso per i pedoni è quello al termine della via Bassa. Al fine di garantire il rispetto delle norme anticovid sarà presente personale della Polizia locale. Per la visita dell’Oratorio e’ richiesta l’uso della mascherina.

Nell’Oratorio Madonna di Pompei si tiene anche, per la prima volta, una rassegna musicale di musica da camera e concertistica che è iniziata il 30 aprile e terminerà il 15 ottobre 2022. Per prenotazione per i concerti telefonare o mandare messaggio whatsapp al numero 3888091315.