Cultura. Nasce Radiodrammi di Romagna, archivio sonoro della drammaturgia dialettale regionale

Vede la luce Radiodrammi di Romagna, con l’obiettivo di creare un archivio sonoro del Teatro in dialetto dell’Emilia-Romagna, dei suoi autori, delle sue voci e dei suoi molteplici dialetti. Il progetto, ideato da Città Teatro, compagnia teatrale riccionese con sede operativa a San Clemente (Rn), da anni impegnata nella produzione e valorizzazione degli autori e del dialetto, è stato prodotto con il contributo della Regione, ai sensi della legge per la Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna, e con collaborazioni private.

Radiodrammi di Romagna ha un triplice obiettivo: creare un archivio sonoro dell’esistente, stimolare attori e autori ad arricchire il repertorio, dare grazie alla digitalizzazione nuova vita e maggiore divulgazione alle opere. Il progetto ideato da Francesca Airaudo e Giorgia Penzo per Città Teatro con la cura generale di Davide Schinaia e la comunicazione di Giulia Airaudo, ha coinvolto, per la realizzazione del primo volume, tanti artisti che hanno con entusiasmo accolto l’invito a registrare in versione “radiofonica” opere in dialetto già portate al successo in teatro, sotto forma di messa in scena o di reading: “Un approccio alle parole e ai suoni del dialetto dunque non solo come tesoro linguistico di un passato da custodire ma come accadimenti del contemporaneo”, dice il comitato scientifico composto da Fabio Bruschi, Giuseppe Bellosi, Davide Pioggia, che ha introdotto il lavoro con una riflessione critica (Il dialetto appartiene al futuro, citazione da Tullio de Mauro).

La realizzazione del progetto ha richiesto svariati mesi: sono stati costruiti degli ambienti sonori ad hoc, creando anche delle musiche originali. Per la divulgazione è stata scelta Spreaker, che permette la distribuzione in contemporanea su varie piattaforme di streaming quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music/Audible, Deezer.

Le registrazioni del primo volume sono state effettuate da marzo ad aprile 2022 presso il teatro Giustiniano Villa di San Clemente (Rimini). L’esito, con i primi 6 podcast completamente editati e incisi in originale, è ascoltabile gratuitamente sul sito di Città Teatro (https://cittateatro.it/radio-drammi) e su www.radiodrammidiromagna.it:

“Toni” di Cesare Zavattini;

”Detector”, ”La custode”, ”Iper” di Francesco Gabellini;

“Pinocchio in dialet“ da Pinocchio Riminese di Amos Piccini;

“Stal Mami Reloaded” da Stal Mami di Liliano Faenza.

Sono in programma le registrazioni del secondo volume con altri 6 titoli per un progetto in divenire.