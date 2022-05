Tanti appuntamenti per la Biblioteca Trisi di Lugo che va in trasferta anche a Voltana e al Tondo

Una settimana di numerosi appuntamenti per la Biblioteca Trisi che esce dalle proprie stanze e arriva anche nel parco del Tondo. Un anticipo dei tanti appuntamenti estivi diffusi nel territorio.

Martedì 24 maggio ore 17.30, nella sala Polivalente del “Tondo” Maria Federica Baroncini presenta “Sale di Pietra”, dialoga con l’autrice Maria Chiara Sbiroli.

Trama

Una giovane donna, Mafalda, la guerra, i bombardamenti sulla sua città, Faenza. La fuga in campagna. Poi, quando ormai la speranza di essere finalmente al sicuro diventa realtà, la beffa: inatteso e brutale, arriva lo sfollamento “al contrario” e il ritorno in città. La durezza della vita nel rifugio, l’esasperazione di un conflitto che sembra non finire mai, la solitudine. Infine, sognata e tanto attesa, la rinascita. Che per Mafalda prende, imprevedibilmente, la forma di un nuovo lavoro: quello di dama di compagnia. Non di un’anziana signora, ma di una sua coetanea; una figura dapprima insondabile e muta, distaccata e lontana che, invece, si farà portatrice di una vera e propria svolta. Sullo sfondo di un luogo straordinario, Palazzo Milzetti, con i suoi ori, il suo giardino e le sale affrescate. Dove, alla fine, tutto accadrà.

Mercoledì 25 maggio ore 17.30, in Biblioteca Trisi

Il Gruppo di Lettura Libriamoci si incontra per discutere del libro “Metà di un sole giallo” di Chimamanda Ngozi Adichie.

Trama

Il racconto di un periodo drammatico della storia contemporanea africana: la lotta del Biafra per raggiungere l’indipendenza dalla Nigeria, con la conseguente guerra civile che costò la vita a più di un milione di persone.

Ricordiamo che il Gruppo è aperto a tutti gli interessati, anche a coloro che desiderano solamente partecipare come uditori. La partecipazione al gruppo è libera e gratuita.

La Biblioteca ospita il Gruppo di Lettura, fornisce i libri, le informazioni bibliografiche per gli approfondimenti e cura la comunicazione.

Giovedì 26 maggio ore 17.30, in Biblioteca Trisi e nell’ambito del progetto Acqua

Il prof. Alberto Malfitano presenterà un incontro dal titolo “La diga di Ridracoli e la storia dell’approvvigionamento idrico in Romagna”.

Alberto Malfitano, è docente del Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna, campus di Ravenna, ha pubblicato due libri sulla storia della Diga di Ridracoli “Il nuovo corso dell’acqua. Romagna Acque – Società delle Fonti nel terzo millennio” – Il Mulino, 2020 e “Il governo dell’acqua. Romagna Acque – Società delle Fonti dalle origini a oggi (1966-2016)” Il Mulino, 2016,

Venerdì 27 maggio ore 18.00, per la Rassegna AperiTrisi Letterari in sala Codazzi

Matteo Banzola presenta “L’umanità agitata” dialoga con l’autore Maria Chiara Sbiroli.

In queste pagine si traccia un percorso storico, che va dall’ unificazione dell’Italia fino al primo Novecento, sono quarant’anni di trasformazioni e cambiamenti che investono tutto il Paese. Matteo Banzola ci restituisce un ritratto intenso e veritiero della vita della comunità di San Potito alla fine dell’800 e di come Lugi Caravita seppe cogliere le istanze dei cittadini e di quella “umanità agitata” che aspirava ad un mondo più giusto e più equo.

Sabato 28 maggio ore 10.00 in Biblioteca Baioni a Voltana

C’era un giardino decorato di storie…

Necessaria la prenotazione

Appuntamento curato dalla sezione ragazzi della Biblioteca Trisi – Sezione ragazzi

tel 0545 38558 – whatsapp 339 5380983

Infine gli organizzatori ricordano che è possibile visitare, negli orari di apertura della Biblioteca Trisi, la mostra documentaria e fotografica “Lugo e i suoi acquedotti”.