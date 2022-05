ISIA Faenza Design & Comunicazione: il 31 maggio quarto Open Day

Martedì 31 maggio 2022 è previsto il quarto appuntamento – in presenza nella storica sede di Palazzo Mazzolani – con gli OPEN DAY di ISIA Faenza Design & Comunicazione, indirizzati a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’istituto di alta formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan.

Sarà presentata la nuova offerta formativa del corso triennale per il Diploma Accademico di I livello in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e innovativi (equipollente alla laurea universitaria L-4-Disegno industriale) e dei due bienni per il Diploma Accademico di Il livello in Design del Prodotto e progettazione con materiali ceramici e innovativi e il Diploma Accademico di Il livello in Design della Comunicazione (equipollenti alla laurea magistrale universitaria in Design LM-12).

Prenota la tua iscrizione scrivendo alla mail orientamento@isiafaenza.it; a questo stesso indirizzo è possibile richiedere un colloquio personalizzato prenotando un appuntamento in presenza o a distanza tramite telefono o piattaforme online.

I partecipanti agli incontri di orientamento di ISIA Faenza avranno la possibilità di conoscere in dettaglio l’istituto, i docenti e la direzione, e avvicinarsi al clima che si respira in un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei. In Italia il sistema ISIA opera sempre di più per favorire lo sviluppo e l’innovazione di prodotti, di sistemi e servizi, ponendo particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alle risorse naturali e alla sostenibilità come modello di vita.

Dopo una presentazione generale della direttrice Architetto Maria Concetta Cossa, si potrà conoscere l’offerta formativa e gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello di ISIA Faenza, tra le scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche vedere aule, spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione a essere dedicata al design e al rapporto con le altre arti. Non mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare cosa significa vivere e frequentare ISIA Faenza, un istituto che fa parte del Comparto dell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM) appartenente al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA di Faenza negli anni ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design di prodotto e della Comunicazione, improntando la didattica progettuale verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso a un numero programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto.

L’offerta formativa dei corsi è inoltre annualmente integrata da molteplici attività, tra cui la partecipazione al Fuorisalone della Milano Design Week e ad altre importanti manifestazioni italiane, collaborazioni con enti pubblici, aziende e professionisti del settore, workshop condotti da autorevoli designer e artisti internazionali tra cui Andrea Anastasio, Salvatore Arancio, Diego Cibelli, Paolo Deganello, Giulio Iacchetti, Ugo La Pietra. Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto, la pubblicazione di cataloghi, attività d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, seminari e conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus, i rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca, la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato.