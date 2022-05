Venerdì 27 maggio parte la sesta edizione di Lugo Summer Live, festival organizzato dall’Associazione di promozione sociale Luge20 con direttore artistico Livio Venturini. Tredici eventi musicali nel Pavaglione fino al 20 agosto, compresi i due di “Lugstock” il 13 e 14 agosto.

Per Venturini si tratta di “una grande occasione per ritrovarci, e rinnovare il nostro spirito e la nostra passione per la musica. Un evento ormai storico, molto atteso dalla comunita lughese e non solo con tanti gruppi ed ospiti importanti per una rassegna sempre in crescita”.

Nell’area del Pavaglione che sarà transennata con sedie la maggior parte degli eventi saranno a offerta libera. I concerti per i quali è richiesto il pagamento di un biglietto saranno cinque: 3 giugno, 22 luglio, 6-12 e 20 agosto.

Tutte le informazioni si possono trovare www.lugosummerlive.com, su whatsapp al 3927677316, via mail lugosummerlive@gmail.com e sulle pagine fb di Lugo Summer Live e Luge20.

Il Programma

Venerdì 27 maggio: TRUCK 66

Genere prettamente americano, in particolare sud degli Stati Uniti, fonde diversi altri generi quali blues, country, folk americano, con la potenza del rock fino a sfociare, a volte, nell’hard rock più spinto! Sei membri con sei diverse attitudini musicali, provenienti da altrettanti diversi panorami: dal blues, al rock anni ’70 fino addirittura al black metal più estremo, passando per il punk. La fusione di queste diverse esperienze musicali, hanno creato una miscela originale ed affiatata con la quale, ripropongono cover delle maggiori band esponenti del movimento Southern quali: Lynyrd Skynyrd, Allman Brother Band, Marshall Tucker Band, Molly Hatchett, Charlie Daniels Band, e moltissime altre…

La Band

Voce: Andrea Venturi, batteria: Sergio Margotti, basso: Umberto Cremonini, organo: Gianluca Emiliani, chitarre: Marco Gori e Alberto Argelli

Venerdì 3 giugno: Love over Gold DIRE STRAITS

Love Over Gold è il tributo a MarkKnopfler e Dire Straits , la band nasce dalla passione del leader Ivano Baroni per il chitarrista di Glasgow, la band si forma a Modena con l’obbiettivo di riprodurre nel modo più fedele possibile le sonorità di Mark Knopfler e da allora lavora in studio per proporre una scaletta che spazi dai grandi successi dei Dire Straits ai brani dalle musicalità più fini e ricercate del percorso solista di Mark. Il repertorio ripercorre quindi tutta la carriera di Knopfler, dai primi album dei Dire Straits fino agli ultimi da solista , per una durata di circa due ore.

La Band

Ivano Baroni Chitarra solista e voce, Diego Lancellotti Batteria, Marco Marchesi Basso, Massimiliano Giovanardi Chitarre Andrea Belli Tastiere ,Roberto Manzini Sax

Venerdì 17 giugno: Walk Hard

Sprigionano una grande energia ed adrenalina , le chitarre e il basso “ fumano” e la voce grintosa e rockettara di Luana completa l’opera.

La Band

Stefano Cortesi basso, Michele Mercaldo chitarra , Jonathan Guerra batteria, Luana Lanfranchi voce

Venerdì 8 luglio: I Figli dell’Oblio Tributo ai Nomadi

Nascono nel 2015 da un’idea del cantante, Alex Villa, appassionato fin da bambino della musica e tutto ciò che riguarda i Nomadi. Sette anni di Concerti dedicati alla mitica band emiliana e al suo grande compianto leader Augusto Daolio.

La Band

Alex Villa voce, Gabriele Bertozzi tastiere, Francesco Zoli chitarra, Marco Liverani basso, Andrea Integlia batteria

Venerdì 22 luglio: Giò de Luigi Band

Romagnolo purosangue, scopre nei primissimi anni di vita la passione per il canto. Cantante professionista da 30 anni, Vocal Coach da 22, Corista e da sempre grande appassionato e studioso del funzionamento dello strumento-voce.Tra i suoi allievi ha avuto, tra gli altri, Cesare Cremonini e Kelly Joyce.Vincitore del primo talent-show italiano “Talent 1” nel 2007, trasmesso su Italia 1, per la sezione musica. E’ stato il cantante di Jennifer Batten (chitarrista di Michael Jackson & Jeff Beck) durante il Jennifer Batten European Tour. Di recente è stato al fianco del cantautore Francesco Tricarico in veste di corista e chitarrista. Ha registrato i cori del suo nuovo disco, il cui secondo singolo “A Milano non c’è il mare” che vede anche la collaborazione di Francesco De Gregori.

La Band

Giò De Luigi voce e chitarra acustica, Davide Lavia pianoforte elettrico e synth, Marco Dirani basso Paolo Rubboli batteria

Sabato 30 luglio: Mystic Doll

Quattro strumentisti al servizio della loro “Bambola Mistica”. Dagli anni ‘80 -’90 fino ai giorni nostri miscelano un mix di cover dal genere rock- pop rivisitate con arrangiamenti alternativi, uno spettacolo da non perdere

La band

Barbara Bandini voce, Paolo Ferri e Ivan Alessandrini chitarra, Andrea Burbassi basso, Michele Gollini batteria.

Venerdì 5 agosto Sonia Davis T Turner Tribute

La grande Sonia Davis che negli anni 90 è stata vocalist dei Simply Red, e successivamente una delle grandi regine della disco music internazionale. Il brano “ Bette Davis Eyes” nella sua versione ebbe più successo di quello originale di Kim Karnes. A Lugo Summer Live presenterà un concerto tributo alla grande Tina Turner …uno spettacolo di adrenalina pura!

La Band

Mario Accardo tastiere, Vincenzo Audino batteria, Luca Felloni chitarra , Gigi Casadio basso, Paola Ciani e Claudia Rotondale coriste, Sonia Davis voce solista

Sabato 6 agosto: Andy Bluvertigo

Andy, il co-fondatore con Morgan dei Bluvertigo, farà rivivere il mito di David Bowie a Lugo, che con il suo gruppo The Bowieness sta portando in giro per l’Italia dall’anno scorso. “ Per me è una prima assoluta cantare a Lugo e sono contento di cantare in questa stupenda piazza – spiega il polistrumentista monzese – . Cantare le canzoni del Duca Bowie è sempre un grande onore”. Andy è sceso in campo, con alcuni amici secret guest che scopriremo la sera del concerto.

Venerdì 12 agosto Lorenzo Campani canta Dalla Il Gobbo di Notre dame de Paris

Lorenzo Campani ha ritagliato sulla sua splendida voce un concerto omaggio a Lucio Dalla , e per fare questo si è avvalso di musicisti eccelsi nel panorama della musica italiana. Un concerto molto intimo e di gran classe come si conviene ad una delle migliori voci soliste italiane.

La Band

Lorenzo Campani voce , Andrea Morelli chitarra, Mimmo Camporeale tastiere, Marco Dirani basso, Claudio Dirani batteria.

Sabato 13 agosto: Jesse Carton Blues band

Una vera e propria “jam concert” dove il grande protagonista sarà il blues con tutte le sue sfaccettature. Una reunion di diversi musicisti impegnati in mondi e lavori diversi accomunati dal grande amore per la musica. La serata sarà caratterizzata da un susseguirsi di musicisti romagnoli che saliranno sul palco con lo spirito della jam session più pura che esiste!! ….La band? …..Una vera sorpresa per tutti!

Domenica 14 agosto: Fratelli & Margherita

Un’idea che nasce dalla passione di quattro fratelli lughesi: Beniamino, Giacomo, Francesco e Margherita. Il loro sound si evolve attraverso le loro diverse personalità

La Band

Margherita voce, Jack batteria, Ciccio basso, Ben chitarra.

Venerdì 19 agosto

Live for Peace Doctor Bob & Friends in un concerto live in favore della pace, in cui le ballate, il blues e il folk si mescoleranno con le armonie di Elena Cherkasova, violinista nata in Russia ma che si è trasferita a Odessa e che testimonierà con la sua presenza lo spirito di amore e pace tra i popoli e l’impegno degli artisti ed intellettuali a rappresentare sempre i popoli oppressi

La Band: Doctor Bob chitarra, Marco Zappi chitarra, Federico Pellegrini basso, Marco Giolli batteria, Elena Cherkasova violino.

Sabato 20 agosto: Jaime Dolce’s Innersole

Sul palco di Lugo Summer Live torna a esibirsi Jaime Dolce con gli Innersole, la sua band italiana, in un concerto in cui il blues si mescolerà al rock e il funk alla psichedelia.Iil chitarrista e cantante newyorkese di origini italiane presenterà Love Generator, il suo ultimo album, quindici brani a base di blues, una spruzzata di funk, un pizzico di reggae e molto rock’n’roll..con un omaggio al grande Jimi Hendrix. Jaime Scott Dolce nasce a Brooklyn e cresce nella scena newyorkese tra concerti e jam session. Dopo aver metabolizzato la lezione di Jimi Hendrix e dei più importanti esponenti del blues metropolitano, si confronta con artisti e generi differenti.

La Band

Andrea Tiberti detto Mister Tiba al basso, Matteo Sodini alla batteria, il tastierista Filippo Buccianelli e ospiti a sorpresa.