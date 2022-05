Tre serate in musica alla Chiesa dei Santi Simone e Giuda di via Antica Milizia a Ravenna

A fine maggio si svolgeranno presso la Chiesa dei Santi Simone e Giuda, in via Antica Milizia 54, a Ravenna, tre serate in musica.

Si inizia venerdì 27 maggio alle ore 21,15 con i brani musicali eseguiti dagli allievi della scuola di musica condotta da Agide Bandini e Marina Mammarella. Tali esecuzioni si intervalleranno con la proiezione di immagini sulla storia della Chiesa dei Santi Simone e Giuda, consacrata 22 anni fa proprio il 27 maggio. Le immagini verranno commentate da Eugenio Spreafico.

Sabato 28 maggio alle 21,15 ci sarà il concerto di musica barocca della Camerata ravennate, composta da Marina Mammarella (violino), Agide Bandini (contrabbasso) e Cesare Bandini (clavicembalo).

Domenica 29 maggio alle 21,15 ci sarà il debutto ufficiale del Ciak Trio, composto da Marina Mammarella (violino), Agide Bandini (contrabbasso) e Simona Santini (pianoforte). Il Trio si esibirà in un ampio repertorio che va dal classico alle colonne sonore.

Marina Mammarella si è diplomata all’Istituto Verdi di Ravenna, suona in varie formazioni da camera e sinfoniche ed esegue concerti in Italia e all’estero. Agide Bandini ha fatto parte dei Solisti veneti, ha suonato con l’Accademia bizantina ed è stato concertino dei contrabbassisti della filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Cesare Bandini si è diplomato in pianoforte all’Istituto Verdi di Ravenna e dal 1990 è Direttore del Liceo musicale Pinza di Ravenna. Simona Santini si è diplomata al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, ha perfezionato gli studi al Conservatorio Maderna di Cesena ed ha partecipato anche a corsi internazionali d’alto perfezionamento. Si è esibita in molti concerti solistici e di musica da camera in Italia e all’estero.