“A s avdèn ogni tant?!”, parte l’estate del Mercato di Campagna Amica a Ravenna

Parte venerdì 27 maggio, nell’ambito del progetto ‘Ravenna, Comunità del cibo giusto e consapevole’, la rassegna “A s avdèn ogni tant?!!?”, i venerdì della bella estate del Mercato di Campagna Amica Ravenna (piazzetta dei Carabinieri/via Bovini angolo via Canalazzo, Ravenna). In programma ogni venerdì sino al 1 luglio, sempre dalle 18.30 alle 20, originali agri-laboratori gratuiti per bimbi dai 3 ai 12 anni (prenotabili sul portale www.kidlights.it), ma anche aperitivi contadini all’insegna del cibo a metro zero e di stagione.

Dato poi che il cibo è cultura, in tre speciali venerdì (27 maggio, 10 giugno e 1 luglio) al termine dei laboratori sono in programma altrettanti spettacoli di teatro-canzone 100% romagnoli :

Si parte, appunto, il 27 maggio con lo show in dialetto e italiano del cesenate Francesco Gobbi. Lui stesso ama definirsi “un po’ attore, autore e semi-musicista” e venerdì presenterà lo spettacolo “Zira e fròla a sò capité a Ravena”. “Non è vero che la nostra lingua romagnola si sia persa – racconta – siamo noi che ingiustamente la trattiamo come reperto storico… io non lo farò perché, per me, certe cose accadono ancora solo in romagnolo! Aspettatevi monologhi, racconti e poesie per ridere e… riflettere”.

Venerdì 10 giugno sarà la volta dello scrittore Cristiano Cavina in coppia con il pianista Vittorio Bonetti in “Made in Romagna”, recital di musica e parole. Venerdì 1 luglio il cantautore selvatico Fabrizio Caveja presenterà il nuovo disco ‘Terra sacra – Nuovo Mondo’.

I laboratori e gli spettacoli sono gratuiti. Gradita la prenotazione al numero WhatsApp 353 4176457.