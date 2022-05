A Bizzuno parte la rassegna “Canali d’autore”: tre le presentazioni di libri al femminile

Canali d’autore è la rassegna organizzata dalla Consulta di Bizzuno che, nella bellissima cornice del Parco dei Tigli, propone tre presentazioni di libri nella Biblioteca del Centro Civico. Ogni presentazione sarà anche l’occasione per un incontro con le tre autrici, tutte donne, di libri che raccontano storie di vita intense e appassionati.

La presidente della Consulta Simonetta Zalambani spiega: “Abbiamo scelto autrici donne che raccontano esperienze difficili e una grande volontà di riscatto perché siano un esempio e un messaggio positivo al quale ispirarsi per una società migliore. Una società che, sempre grazie alle donne, è arricchita dall’amore per gli animali e per la natura come forma di terapia e di reciproco scambio”.

Si parte 28 maggio alle 18 con la presentazione del libro “Alba” di Nicoletta Ciani, scrittrice che vive nella campagna faentina ed è docente di diritto in un istituto tecnico. Alba è il nome della protagonista, una donna che vive confinata in casa a causa della sua infermità il cui fragile equilibrio viene stravolto dalla malattia della figlia cui non era pronta. Ma l’aiuto di un’amica e l’amore per le piante riusciranno a lenire il suo dolore e darle nuova forza.

Il 18 giugno alle 18 tocca a Sara Proni con “Guardami davvero”. L’autrice è una farmacista che ha riscoperto il gusto per la scrittura e in questo libro racconta il viaggio difficile di Tamara che a un certo punto della sua vita si trova ad affrontare il dramma di una malattia come la retinite pigmentosa che porta via la vista ma che, dopo un primo disorientamento, affronterà con coraggio e determinazione. Il 28 giugno alle 20 Canali d’autore chiude con la presentazione di “Amici gatti” di Ida Rubino, in collaborazione con Enpa di Lugo. L’autrice è stata medico cardiologo all’ospedale di Lugo e in questo libro propone la storia di una dottoressa viaggiatrice con una sfrenata passione per i felini che vive in un quartiere di Bologna dove si riesce ancora ad avere una relazione sociale con i vicini e a parlarsi dalle finestre. Anche Canali d’autore fa parte di Lugo Eventi Estate22 e ha il patrocinio del Comune di Lugo.