Fusignano, mostra: dieci artisti del territorio “interpretano” l’azienda agricola Randi

L’azienda agricola Randi di Fusignano promuove un doppio incontro dedicato a dieci artisti del territorio, selezionati per realizzare un’opera riferibile al tema «Terra e la natura. Artisti in vigna», esplicito omaggio all’attività agricola e all’ambiente della Bassa Romagna. Gli artisti, invitati dall’azienda, riceveranno una tela ciascuno da interpretare con la propria sensibilità attraverso la tecnica di loro preferenza. Potranno visitare le vigne e la cantina per conoscere più da vicino le attività e trovare ispirazione, e potranno anche creare le proprie opere nelle campagne dell’azienda.

Sabato 28 maggio a partire dalle 16 tutte le opere verranno esposte in occasione di una serata conviviale che si svolgerà nel parco dell’azienda Randi, in via San Savino 113, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti. La serata è a ingresso libero. Successivamente, sabato 30 luglio, durante la festa di compleanno dell’azienda, una giuria tecnica sceglierà una tra le dieci opere esposte e l’artista indicato riceverà una commissione per realizzare quattro distinte etichette per le bottiglie di una linea di vini Randi. La serata è su prenotazione contattando lo 0545 58231.

È previsto anche un premio speciale per i social: l’opera che riceverà più voti sulle pagine Facebook e Instagram dell’azienda si aggiudicherà una cassa di sei bottiglie Burson riserva delle annate storiche. Inoltre per tutti gli artisti sono previsti in omaggio due confezioni da sei bottiglie di vino Randi. Al termine dell’iniziativa, le opere realizzate resteranno di proprietà degli artisti e rimarranno in esposizione durante gli orari di apertura della cantina fino al 30 luglio. Gli artisti invitati sono Cesare Baracca, Paolo Buzzi, Antonio Caranti, Filippo Farneti, Margherita Tedaldi, Marco Galeotti, Takako Hirai, Giovanni Lanzoni, Luca Rotondi e Federico Zanzi.

La giuria è composta da: Massimo Randi, titolare dell’azienda Randi Vini; Lorenza Pirazzoli, vicesindaca con delega alla Cultura del Comune di Fusignano; Luisa Calderoni, animatrice dello spazio artistico «Cose Belle»; Davide Caroli, direttore del museo delle Capuccine di Bagnacavallo; Marino Trioschi, pittore, già direttore della scuola di disegno di Fusignano. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Grafiche Morandi e l’azienda Upl di Cesena.