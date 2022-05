Lugo Music Festival 2022. Riparte il 5 giugno la rassegna con un omaggio a Bud Spencer e Italo Zingarelli

L’associazione Lugo Music Festival ha organizzato una serie di eventi nel mese di giugno tra Lugo e le frazioni di Zagonara, Voltana e Villa S. Martino, in attesa dell’omaggio di ottobre dedicato al film Boccaccio ’70, per poi concludere col progetto dedicato alle scuole che si terrà in autunno.

Domenica 5 giugno all’aeroporto di Villa S. Martino ci sarà una cena con la proiezione del film PIÙ FORTE RAGAZZI, con Bud Spencer, prodotto dal lughese Italo Zingarelli. Saranno presenti la figlia Sandra Zingarelli e le figlie di Bud Spencer Cristiana e Diamante Pedersoli. Prenotazioni al 348 9113371.

Sabato 11 giugno alle ore 6 al Pavaglione di Lugo ci sarà Vivaldi Recomposed, il concerto all’alba ispirato al più popolare della della storia della musica di Vivaldi qui ricomposto per archi, arpa e clavicembalo da Max Richter. Solista la violinista Ksenia Milas (nella foto qui sotto), considerata una delle più brillanti nuove stelle del firmamento internazionale, accompagnata dall’orchestra di Lugo Music Festival.

Con l’energia funky-jazz dei RUMBA DE BODAS invece verrà inaugurata l’apertura degli scavi archeologici di Zagonara domenica 12 giugno alle ore 19:30. La loro reputazione di band esplosiva li ha già portati a viaggiare in lungo e in largo per il continente europeo, partecipando a festival come Edinburgh Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Boomtown Fair, Fusion Festival. Dalle ore 17 sarà attiva l’area food truck e sarà possibile effettuare percorsi archeologici prenotabili sul sito internet event brite.

In collaborazione con la Consulta di Voltana, Chiesanuova e Ciribella, venerdì 17 giugno alle ore 21 si terrà lo spettacolo di circo e teatro musicale SONATA PER TUBI, COMPAGNIA NANDO E MAILA presso Villa Ortolani.

Si concluderà la rassegna di giugno con AL CHIARO DI LUNA – GILLIAN GRASSIE (nella foto sotto): l’arpista proveniente da Philadelphia suonerà sabato 18 e domenica 19 giugno alle ore 21 all’Oratorio di Sant’Onofrio con un repertorio che spazierà da Bob Dylan agli standard jazz, dalla musica celtica a quella folk.

L’iniziativa gode del patrocinio e del contributo del Comune di Lugo, della Regione Emilia-Romagna ed è realizzata grazie a molte aziende e partner locali. Lugo Music Festival fa parte del cartellone Lugo Eventi Estate22.

Biglietti presso i punti vendita Vivaticket e info al 346 3116714, scrivendo a info@lugomusicfestival.com o visitando il sito www.lugomusicfestival.com