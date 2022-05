“Storia del PCI in Emilia-Romagna (1945-1991)”, una nuova ricerca presentata in anteprima a Ravenna

Sabato 28 maggio alle ore 10 presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna (Via Corrado Ricci) verrà presentata in anteprima la ricerca “Storia del PCI in Emilia-Romagna (1945-1991)”. Il libro è frutto di una ricerca promossa dalla Fondazione 2000 di Bologna con il contributo delle altre Fondazioni consimili, condotta da ricercatori di diversi territori e su diverse discipline. Questo lavoro offre un contributo analitico alla conoscenza di questo partito che si caratterizzò per la particolare forza organizzativa, elettorale e per la funzione di governo a livello locale e regionale. Nella presentazione a Ravenna un “focus” particolare verrà dedicato alle politiche di welfare.

La presentazione sarà moderata da Guido Ceroni della Fondazione Bella Ciao. Parteciperanno Laura Orlandini, co-autrice, ISREC Ravenna, Roberto Parisini, co-autore, Docente UniFe, On. Elsa Signorino, già Assessora regionale e Parlamentare, Carlo De Maria, Docente UniBo, coordinatore della ricerca.