Maratona musicale per la pace a Faenza con artisti e band del territorio

Domenica 29 maggio ci sarà una maratona musicale per la pace alla Birreria di Faenza (in Via Granarolo) per una raccolta fondi a favore della Caritas di Faenza per i profughi. Al concerto gli Easypop e il cantante ucraino ora profugo in Italia Lyubomir Zgurskyy e altri artisti e band. Gli Easypop sono gemellati da anni con festival e artisti ucraini, soci di Audiocoop, condividono il videoclip Terra di libertà dedicata all’Ucraina e sono al lavoro per un grande evento insieme al Mei di Faenza, con un tour di gemellaggi musicali in Ucraina. Il concerto di domenica 29 maggio dalle ore 18 e 30 alle 23 e 30 è un’anteprima del Mei 2022 che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre per il 25° anno.