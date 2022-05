A Cotignola torna Cine-giro, la rassegna estiva di cinema itinerante

Anche quest’estate a Cotignola ci sarà Cine-giro, la rassegna di cinema itinerante giunta alla terza edizione. I film sono suddivisi i quattro filoni: 100° Pasolini, un omaggio al grande regista nel centesimo anniversario della nascita; Made in Er, pellicole legate al territorio; Kids! per i più piccoli e infine i titoli proposti dalla Consulta dei ragazzi della scuola media di Cotignola. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 nei mesi di maggio, giugno e luglio e alle 21 nel mese di agosto.

La rassegna Kids! comincia lunedì 30 maggio al parco Bacchettoni di Cotignola (via Cairoli/via Roma) con L’incantesimo del drago (2016), film d’animazione ucraino; prosegue lunedì 11 luglio al campo sportivo parrocchiale di Budrio con i personaggi fiabeschi rivisitati di Versi perversi (2016) e si conclude lunedì 8 agosto al campo sportivo parrocchiale di San Severo con una selezione di cortometraggi per bimbi dai 4 anni (titoli da definire).

Per la rassegna 100° Pasolini sono in programma lunedì 13 giugno nella chiesa del Pio suffragio di Cotignola (corso Sforza 27) Il Vangelo secondo Matteo (1967) e lunedì 22 agosto presso l’area esterna del circolo di Cassanigo (via Cassanigo 43) Ricotta (1963), episodio del film RoGoPaG, con approfondimento a cura di don Dante Albonetti.

Fanno parte della rassegna Made in Er il film culto Lo chiamavano Trinità (1970), prodotto dal lughese Italo Zingarelli, in programma lunedì 4 luglio al parco Rita Atria di Cotignola (via Borsellino) e Il drago di Romagna (2020) che racconta la diffusione del gioco del mahjong in Romagna, in programma lunedì 1 agosto al parco Conti di Barbiano, con ospite il regista Gerardo Lamattina.

Infine, i ragazzi della Consulta della scuola media «Luigi Varoli» di Cotignola hanno scelto: Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013), secondo episodio della celeberrima saga fantasy, in programma mercoledì 22 giugno e The help (2011), ambientato in Mississipi (USA) negli anni ’60, in programma lunedì 25 luglio; entrambe le proiezioni si terranno nel giardino della scuola primaria di Cotignola.

Le proiezioni sono gratuite e non è necessario prenotare. Per informazioni contattare l’Urp al numero 0545 908871 (il giorno della proiezione 339 8310504), oppure scrivere a eventi@comune.cotignola.ra.it. La rassegna è organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con Cineteca di Bologna, istituto comprensivo di Cotignola, Cotignola Invita e le parrocchie di Cotignola e delle frazioni di Barbiano, Budrio, Zagonara e San Severo.