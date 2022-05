Cervia celebra la 578^ edizione dello Sposalizio del Mare: è Nicola Bissi del Circolo Nautico il pescatore dell'anello

Si è aperto con il Trofeo dell’Anello il ricco programma della domenica dell’Ascensione, oggi, 29 maggio, giornata dedicata al tradizionale rito dello Sposalizio. La gara di tiro con l’arco, a cura della Compagnia Arcieri di Cervia, si è svolta in piazzale dei Salinari nella mattinata. Sempre nella mattina, dalla Torre San Michele è partita la passeggiata patrimoniale “Venti buoni e cattivi”. Alle ore 11, la Cursa di batel – Tenza di Cervia “Paolo Puzzarini”, a cura del Circolo nautico Amici della vela /Mare Adriatico.

Dalle ore 15, mentre in piazzale Aliprandi è organizzato (fino alle ore 20) l’Annullo postale dell’edizione 2022 dello Sposalizio, in piazza Garibaldisi sono svolte l’esibizione di sbandieratori, musici e alfieri, in rappresentanza dei rioni del palio del Niballo di Faenza, e la sfilata dei figuranti in costumi storici che hanno preceduto la cerimonia religiosa alla presenza del Vescovo Lorenzo Ghizzoni per la benedizione dell’anello.

Alle ore 17 il Corteo storico dei figuranti di Cervia e delle autorità si è mosso verso il porto canale, dove tra la folla festante le barche aspettavano di uscire in mare aperto per rinnovare l’antico rito del matrimonio con l’Adriatico.

In realtà, per questioni metereologiche, oggi non si è potuto lanciare l’anello in mare ma ci si è dovuti accontentare della marineria. E’ stato Nicola Bissi, del Circolo Nautico di Cervia, il fortunato pescatore dell’anello (lo stesso che lo aveva preso l’anno scorso): “E non c’è due senza tre!” scherza.

Su precisa volontà dell’Amministrazione comunale, a indossare i costumi della Dama dell’Anello e del Podestà sono stati due infermieri del dipartimento cure primarie per il servizio tamponi emergenza covid 19, individuati dall’Ausl in rappresentanza di tutto il personale sanitario che in questi anni si è duramente impegnato per contrastare la pandemia.

Grande novità 2022: per permettere a tutta la comunità di seguire la cerimonia in mare, l’Amministrazione comunale ha allestito un maxischermo nei pressi del Porto Turistico, sul Lungomare D’Annunzio, dove è stato trasmesso l’evento ripreso per la diretta Facebook. La giornata, come da tradizione, si concluderà con la sfida della cuccagna sull’acqua, nel porto canale, a partire dalle ore 21.