Bagnacavallo, torna il concorso “Il racconto in 10 righe” quest’anno dedicato alla campagna

“Fiori rosa fiori di pesco” è il tema scelto dalla Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo per la ventitreesima edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”. Ispirandosi al titolo della celeberrima canzone di Lucio Battisti, il concorso invita chiunque intenda partecipare a raccontare la propria campagna attraverso ricordi, esperienze, fantasie e aneddoti con la necessaria sintesi e, se si vuole, anche con un po’ di ironia.

Possono partecipare i residenti nella regione Emilia-Romagna senza limiti di età, per due categorie di concorso: Under 14 e Over 14. Gli elaborati, che devono essere scritti in carattere Times New Roman corpo 12 e non più lunghi di 10 righe per un totale di 910 caratteri spazi inclusi, dovranno pervenire preferibilmente tramite mail all’indirizzo biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it oppure consegnandoli direttamente in biblioteca o mezzo posta, entro la mezzanotte del 30 giugno. Il regolamento è disponibile in biblioteca e sulla pagina istituzionale del Comune di Bagnacavallo.

Sarà una giuria di sette esperti che a vario titolo ha a che fare con la parola scritta (giornalisti, scrittori, lettori, librai e bibliotecari) che valuterà i racconti pervenuti; i vincitori e i segnalati verranno premiati la sera di lunedì 18 luglio alle 21 nel chiostro delle Cappuccine. Lo scorso anno il concorso, dal titolo “Che Inferno!” nei 700 anni dalla morte di Dante, è stato vinto da Guido Neri di Lugo, seguito al secondo posto ex aequo da Giulia Casadio Tozzi da Imola e Fabio Vaira da Ravenna e infine da Alba dal Forno. Il vincitore della categoria Under 14 è risultato Filippo Missiroli, classe 2009, sempre di Lugo. La giuria ha poi segnalato altri racconti. La Biblioteca comunale G. Taroni è in via Vittorio Veneto 1.