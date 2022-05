Bassa Romagna: continuano le iscrizioni a “Estate in radio”, i centri estivi di Radio Sonora

È ancora possibile iscriversi a «Estate in radio 2022», i centri estivi organizzati dal Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Radio Sonora. Attività in radio, un laboratorio di scrittura rap, workshop fotografici con uscite guidate sul territorio e tanto altro, tutto gratuitamente grazie all’associazione Sonora social club, che gestisce da anni Radio Sonora, la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

«Estate in radio» si rivolge ai ragazzi delle scuole medie della Bassa Romagna e si sviluppa tra giugno e luglio, con date diverse a seconda del Comune di residenza. I centri operativi individuati per le attività sono il centro «Free to Fly» di Alfonsine (per i ragazzi di Alfonsine e Fusignano), il centro sociale «Maurelio Salami» di Lavezzola (per i ragazzi di Lavezzola, Conselice e di Voltana), il centro culturale «Carlo Venturini» di Massa Lombarda (Massa, Bagnara e Sant’Agata), la biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo (Lugo e Cotignola) e infine la sede di Radio Sonora di Bagnacavallo (Bagnacavallo). Per i ragazzi di Fusignano, Voltana, Conselice, Cotignola, Bagnara e Sant’Agata sul Santerno è inoltre previsto un servizio navetta gratuito per raggiungere le sedi dei rispettivi laboratori.

La modulistica riservata ai genitori per l’iscrizione è disponibile sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Giovani – Laboratori estate in radio. Le domande, da consegnare allo Sportello Sociale Educativo del proprio Comune o inviata a giovani@unione.labassaromagna.it, saranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili.