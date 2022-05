Festa della Repubblica: il 2 giugno i musei statali di Ravenna offrono a tutti i visitatori l’ingresso gratuito

In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno i musei della Direzione Regionale Emilia-Romagna offrono a tutti i visitatori l’ingresso gratuito. Di seguito i musei aderenti con orari ed iniziative in programma.

I MUSEI IN PROVINCIA DI RAVENNA

RAVENNA – BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

Il 2 giugno aperta dalle ore 8.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 19.00) in Via Romea sud, 224 a Ravenna, tel. +39 320 9539916. La Basilica sarà aperta gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 14.00 alle 19. 30.

RAVENNA – BATTISTERO DEGLI ARIANI

Il 2 giugno aperto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 in Piazzetta degli Ariani a Ravenna, tel. +39 320 9539916. Il Battistero sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

RAVENNA – MAUSOLEO DI TEODORICO

Il 2 giugno aperto dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (chiusura biglietteria e ultimo accesso alle ore 18:30) in Via delle Industrie, 14 a Ravenna, tel. +39 320 9539916. Il sito sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

RAVENNA – MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

Il 2 giugno è aperto dalle ore 8.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 19.00) in Via San Vitale, 17 a Ravenna, tel. +39 320 9539916. Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

FAENZA – PALAZZO MILZETTI – MUSEO NAZIONALE DELL’ETÀ NEOCLASSICA IN ROMAGNA

Il 2 giugno è aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.45) in Via Tonducci, 15 a Faenza (RA), tel. 054626493.

Alle ore 16.00: Visita guidata “Scopri il tuo MUSEO!” Visita guidata con esplorazione del museo alla scoperta delle sue storie e dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie da scoprire attraverso un’insolita visita! La visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso gratuito al museo, fino ad esaurimento posti disponibili. Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.45).

RUSSI – VILLA ROMANA DI RUSSI

Il 2 giugno è aperta dalle ore 13.30 alle ore 18.30 – (ultimo ingresso ore 18:00) in Via Fiumazzo a Russi (RA), tel. 0544 581357. L’area archeologica sarà aperta gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 13.30 alle ore 18.30.