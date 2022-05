La Festa della Repubblica al Cisim di Lido Adriano dura tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno torna la Festa della Repubblica a Lido Adriano, al CISIM, per la 13^ edizione organizzata da Il lato oscuro della costa. La festa conclude la stagione invernale del CISIM. Tre giorni di festival, dedicati ai laboratori del CISIM, musica, reading, presentazioni di libri, slam poetry e la parata per le strade di Lido Adriano.

Il programma

Martedì 31 maggio – ore 18.30 – C’è ancora una città – Esito del laboratorio di teatro del CISIM liberamente tratto da: Peter Pan, Le Città Invisibili e Il Piccolo Principe / A seguire Laboratorio di rap e produzione musicale CISIMlab / A seguire Cena in giardino / Ingresso gratuito

Mercoledì 1 giugno – ore 21 – Giulio Cantore live presenta il suo terzo album Di casa e altre avventure. Fabio Mazzini (chitarra elettrica) e Nicola Valtancoli (batteria) / Pierpaolo Capovilla Majakovskij / Pasolini – Reading – Contributo soci 5 euro

Giovedì 2 giugno

ore 17 – Parata per le strade di Lido Adriano in collaborazione con la Banda Cittadina di Russi

ore 19.30 – Gnigne e Pixa presentano MOZZICONI, libro di poesia illustrata

ore 20 – Grigliata in giardino (necessaria la prenotazione)

ore 21 – Brutture Moderne Social Club live – Orchestra composta da: Eloisa Atti, Diego Pasini (Manuel Pistacchio), Mondoriviera, Diego Sapignoli, Giacomo Toni, UnaPalma, Francesco Giampaoli, Moder, Max Penombra, Shifty Split – Per chi non cena in giardino contributo soci 5 euro.

L’illustrazione della Festa della Repubblica a Lido Adriano 2022 è stata curata dall’artista ravennate Nicola Montalbini. La Festa della Repubblica a Lido Adriano è realizzata con il contributo di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Legacoop Romagna, Co.ma.car., Terre Emerse, Stadera coop, Asioli Pet Garden, Forno Pasticceria Vale Bianca, Forno Boni, LibrAzione, Studio Doiz.

Info e prenotazioni: 3896697082 (anche whatsapp) – cisim.lidoadriano@gmail.com – FB CCISIM – IG cisimlidoadriano – ccisim.it