A Bagnacavallo arriva una serata di “Piaceri notturni tra vini e lucciole” all’Antico Convento e al Podere Pantaleone

Giovedì 2 giugno, nell’ambito della Giornata Verde dell’Emilia-Romagna, a Bagnacavallo si terrà l’iniziativa “I piaceri notturni tra vini e lucciole”, osservazioni in natura e degustazione dei sapori di un territorio.

L’appuntamento è presso l’albergo Antico Convento San Francesco, in via Cadorna, alle 19 per raccontare e degustare insieme i vini tipici locali, per poi proseguire con un’escursione guidata alla scoperta di suoni, luci, odori del paesaggio tra lucciole, assioli, gufi e pipistrelli presso l’Oasi Podere Pantaleone di via Stradello, a circa un chilometro di distanza e raggiungibile anche a piedi.

L’oasi naturalistica è luogo ideale per osservare la flora e la fauna tipiche della Pianura Padana. Nell’area si possono osservare animali di ogni tipo (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) e una moltitudine di insetti. Accanto a una gran varietà di arbusti sono poi presenti alberi di notevoli dimensioni e secolari. Si consigliano scarpe chiuse e pantaloni lunghi. Contributo per la serata 10 euro a persona.

Info e prenotazioni: 0545 1770715