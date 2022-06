Alfonsine. Grande partecipazione di pubblico alle premiazioni del concorso “Io racconto”

Martedì 31 maggio alle ore 20.30 in Piazza della Resistenza s’è svolta la premiazione del concorso “Io Racconto”, che è giunto alla sua quindicesima edizione. Il concorso è promosso dall’Associazione Culturale e Ricreativa Primola di Alfonsine, dal Centro Regionale Primola, in collaborazione con il giornale SettesereQui di Ravenna, con patrocinio del Comune di Alfonsine e di Argenta e grazie all’impegno dei volontari che ne hanno curato l’organizzazione e la gestione.

La serata è stata presentata da Luca Capacci e, in apertura, è intervenuto Stefano Torricelli presidente di Primola Alfonsine. Torricelli ha rimarcato la grande partecipazione all’evento, sia per il numero di elaborati giunti alle giurie, sia per la presenza di pubblico. Dopo i doverosi ringraziamenti ai volontari, ha ricordato Giovanni Torricelli, suo padre e fondatore dell’Associazione Primola, recentemente scomparso.

Il saluto delle autorità è stato portato dal Sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, molto legato al concorso per tanti motivi, fra l’altro, come ha ricordato, è stato il primo evento a cui ha partecipato appena eletto sindaco. Hanno premiato i vincitori, Monica Pezzi, madre di Giacomo Cavallini a cui è stato intitolato il premio poesia, Daniele Rondinelli, coordinatore della categoria Giovani e adulti, i presidenti di giuria, Sara Proni e Nevio Salimbeni.

Quest’anno sono arrivati, nonostante il proseguire della pandemia, oltre 550 fra racconti e poesie, suddivisi in 4 bandi: Elementari, Medie, Giovani-Adulti e Poesie, coordinati dai presidenti di giuria. Il concorso è stato presentato all’interno delle scuole della provincia di Ravenna; per la categoria Adulti la partecipazione è stata estesa alle province limitrofe della Regione.

Il Concorso di Scrittura “Io Racconto” intitola la sezione Poesia a Giacomo Cavallini, venuto a mancare alcuni anni fa, in seguito ad un incidente stradale. L’Associazione Primola di Alfonsine, su proposta della professoressa Isabella Valenti, ha ritenuto significativo ricordare Giacomo con il premio di poesia, perché Giacomo era un giovane che fra l’altro scriveva poesie.

I primi tre vincitori per categoria e le classi, con i risultati migliori nelle categorie elementari e medie, sono premiati con la pubblicazione del proprio racconto sul mensile Gentes Bassa Romagna, con dei buoni omaggio per acquisto libri, con abbonamenti a Gentes Bassa Romagna e con buoni per l’acquisto di materiale didattico per la propria classe/scuola.

Clicca qui per leggere tutti i premiati