Antichi riti, danze e musica. Nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna una giornata a tema celtico

Per la prima volta nella sua storia, sabato 4 giugno la Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ospiterà un evento dal sapore celtico: antichi riti, danze e musica a luce di candela. La giornata sarà divisa in due momenti: uno al pomeriggio per i più piccoli e uno la sera per adulti e famiglie.

Dal pomeriggio prenderanno il via i laboratori e le letture: alle 16.30 «Gnomi, folletti, fate: storie del piccolo popolo», racconti per bambini dai 4 anni; a seguire «Gli alberi e il tempo», un laboratorio creativo ispirato alla ruota del tempo celtica per bambini dai 5 anni (prenotazione obbligatoria) e dalle 18.30 truccabimbi a cura della Cooperativa «Il Mosaico».

Alle 21 il concerto degli Afterglow, con Nicoletta Bassetti al violino e Andrea De Marco alla chitarra, porterà le note d’Irlanda nella corte e guiderà i partecipanti al rito dei quattro elementi e alla preparazione della bevanda dei druidi. Le atmosfere, gli spettacoli e gli allestimenti saranno curati dal rione Cento di Lugo.

Per il palato invece ci saranno le birre artigianali di DELìRA Craft Beer e la cucina di Crazy Donut.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo del castello di Bagnara di Romagna allo 0545 905540 o scrivere a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.