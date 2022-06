Lugo Summer Live. Al Pavaglione tanta musica per tutta l’estate

Sarà un’estate all’insegna della musica quella che si vivrà al Pavaglione, il quadriportico nel centro cittadino, grazie alla sesta edizione di “Lugo Summer Live”. Una rassegna di eventi musicali, organizzata dall’associazione Luge20 con il sostegno della BCC della Romagna Occidentale, che offrirà agli appassionati un viaggio fra i generi, con omaggi a grandi artisti come Mark Knopfler, Tina Turner, David Bowie e Lucio Dalla.

“Un sentito ringraziamento va alla BCC della Romagna Occidentale per la vicinanza e la sensibilità mostrata nei confronti della cultura espressa dal nostro territorio, e in particolare per il contributo concesso alla nostra rassegna” ha commentato il direttore artistico della rassegna Livio Venturini.

“Siamo lieti di poter contribuire al lavoro di Luge20 per dare alla comunità lughese, in cui siamo presenti, un bel calendario di serate all’insegna della buona musica, valorizzando un’ambientazione suggestiva qual è il Pavaglione. Serate leggere, che animeranno il cuore della città e le attività commerciali ma che, allo stesso tempo, saranno un’occasione per confrontarsi nell’ascolto di un variegato carnet di parole e suoni che attraversano almeno un secolo di musica popolare moderna e che influenzano ancora oggi le nuove generazioni. Viene così a verificarsi un connubio a cui la nostra Banca tiene molto, in cui ci sia spazio per le emozioni, per il talento, per le riflessioni”,afferma Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

Il programma della rassegna “Lugo Summer Live”

Venerdì 3 giugno: Love over Gold – tribute band dei Dire Straits

Venerdì 17 giugno: Walk Hard – rock

Venerdì 8 luglio: I Figli dell’Oblio – Tributo ai Nomadi

Venerdì 22 luglio: Giò de Luigi Band – italiana

Sabato 30 luglio: Mystic Doll – rock, pop

Venerdì 5 agosto Sonia Davis – tributo a Tina Turner

Sabato 6 agosto: Andy dei Bluvertigo – tributo a David Bowie

Venerdì 12 agosto Lorenzo Campani canta Dalla e Il Gobbo di Notre dame de Paris

Sabato 13 agosto: Jesse Carton Blues band

Domenica 14 agosto: Fratelli & Margherita – pop, rock

Venerdì 19 agosto: Live for Peace Doctor Bob & Friends – blues, folk

Sabato 20 agosto: Jaime Dolce’s Innersole – blues, rock, funk

Nell’area transennata all’interno Pavaglione, in cui saranno disponibili le sedie, l’entrata sarà a offerta libera. Le date per le quali è richiesto il pagamento di un biglietto saranno cinque: 3 giugno, 22 luglio, 6, 12 e 20 agosto.