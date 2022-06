Ravenna Festival ha aperto nel segno di Pasolini. L’intenso concerto di Daniel Harding con la Mahler Chamber Orchestra

Ieri mercoledì 1° giugno al Pala De André si è alzato il sipario sulla 33^ edizione del Ravenna Festival con l’omaggio a Pier Paolo Pasolini di Azio Corghi “Tra la carne e il cielo”, che è poi il filo conduttore di tutta questa edizione della manifestazione. Di fronte a un folto pubblico – non così numeroso come per l’anteprima di Ludovico Einaudi – che ha offerto un bel colpo d’occhio alla serata di musica e parole, è andato in scena uno spettacolo in due parti, accolto in modo diverso dal pubblico.

Decisamente più difficile la prima parte, con l’omaggio a Pier Paolo Pasolini e la composizione “Tra la carne e il cielo” di Azio Corghi, sulle tracce di Pasolini a partire dalle parole che questi usò per descrivere il proprio incontro con le Sonate e Partite per violino solo di Bach. Galeotto fu il violino di Pina Kalc, rifugiata slovena incontrata a Casarsa in Friuli, il paese natale della madre che Pasolini aveva raggiunto nel 1943 in fuga dai tedeschi. Colpì Pasolini, in particolare, il movimento “la Siciliana” nella prima Sonata, del quale scrisse: “una lotta, cantata infinitamente, tra la Carne e il Cielo, tra alcune note basse, velate, calde e alcune note stridule, terse, astratte… come parteggiavo per la Carne! (…) E come invece sentivo di rifiutarmi alle note celesti!”

Quindi il legame fra Pasolini e la musica, elemento fondamentale soprattutto della poetica cinematografica pasoliniana, ha rappresentato il punto di partenza dell’omaggio del Festival al grande intellettuale. Tra la carne e il cielo si avvita sulla drammaturgia poetica creata da Maddalena Mazzocut-Mis a partire dai testi dello stesso Pasolini, una sorta di libretto che interagisce con la musica. La voce recitante è di Sandro Lombardi, il canto del soprano Valentina Coladonato. Al violoncello solista Silvia Chiesa che accompagna la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding.

L’opera contemporanea pur intensa e vibrante, fatica però ad affermarsi e arrivare come composizione pienamente armonica, piuttosto appare come un insieme di accenni musicati, recitati e cantati, in cui spiccano in particolare i timbri della voce recitante di Sandro Lomardi e gli struggenti accordi di Silvia Chiesa, che però non decollano mai, perché il ritmo è costantemente sincopato. Non stupisce che alla fine il pubblico sia rimasto un po’ stranito e freddino nell’applauso finale.

La seconda parte della serata ha avuto un programma musicale decisamente più tradizionale, popolare e d’impatto con l’ouverture da Egmont di Beethoven e la Sinfonia n. 7 di Dvořák, in cui la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding ha potuto sprigionare tutta la sua potenza espressiva, che nella prima parte della serata era rimasta compressa e perfino frustrata. E quando la musica è finita caldo e insistito è scoppiato l’applauso.