A Sabati da Scattisparsi si parla di giornalismo con Fausto Piazza e Matteo Pezzani

In un’epoca nella quale basta un clic per sapere cosa succede in ogni parte del mondo che senso ha fare informazione sul territorio? È questo il tema al centro dell’ultimo appuntamento della rassegna Sabati da Scattisparsi, sotto i portici della libreria di via Sant’Agata a Ravenna. Come sempre a ingresso libero. Se ne parlerà sabato 4 giugno, alle ore 18.00, con il direttore di Ravenna & Dintorni Fausto Piazza e con Matteo Pezzani di RavennaToday.